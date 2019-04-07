Brezilya'da Feribot Köprüye Çarptı
1 saat önce
RIO DE Brezilya'nın Amazon bölgesinde bir feribot köprünün ayağına çarptı.
RIO DE Brezilya
'nın Amazon
bölgesinde bir feribot köprünün ayağına çarptı.
Para eyaleti Valisi Helder Barbalho, dün liman kenti Belem'e giden otoyolun geçtiği köprünün 200 metrelik bölümünün, bir feribotun ayağına çarpması sonucu yıkıldığını, görgü tanıklarına göre kaza sırasında köprüdeki iki aracın Moju Nehri'ne düştüğünü açıkladı.
Araçlarda kaç kişinin bulunduğu bilinmezken nehirde arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü, feribotun beş kişilik mürettebatının kazadan yara almadan kurtulduğu belirtildi.
Yerel basın, ocak ayında yapılan incelemenin, köprünün ayaklarında aşınma olduğunu ortaya koyduğunu, yerel yönetimin önlem almak için fon talebinde bulunduğunu duyurdu.
Köprünün tamiratının bir yıl kadar süreceği ve 25 milyon dolara mal olacağı tahmin ediliyor.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 11:00 Kaynak: AA
Silah Çeken Babayı Kızı İkna Etti
Fazıl Say'dan Binali Yıldırım'ın Afişlerine Tepki: İstanbul Halkına Haksızlık Değil mi?
Erdoğan, Sinyali Vermişti! Belediyelere Başkanlık Sistemi Ayarı Geliyor
Bar İşletmecisi Yanında Çalışan Genci Sokak Ortasında Döverek Öldürdü