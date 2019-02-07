Son Dakika Haberleri: Brezilya'da Fırtına ve Sel 5 Cana Mal Oldu

Brezilya'da Fırtına ve Sel 5 Cana Mal Oldu

1 saat önce

Brezilya'nın en büyük ikinci şehri olan Rio de Janeiro'da etkili olan fırtına ve yağış sonrası en az 5 kişi hayatını kaybetti.

Brezilya'da Fırtına ve Sel 5 Cana Mal Oldu, System.String[]
Brezilya'nın en büyük ikinci şehri olan Rio de Janeiro'da etkili olan fırtına ve yağış sonrası en az 5 kişi hayatını kaybetti. Otobüsleri sürükleyen, bazı yolların toprak kayması sonrası kapanmasına neden olan fırtınada iş yerleri ve evleri de su bastı.

Şehrin Belediye Başkanı Marcelo Crivella, geceden beri etkili olan fırtına ve yağışlar nedeni ile en az 5 kişinin öldüğünü, bir kişinin kayıp olduğunu ve yaralanan vatandaşların da bulunduğunu belirtti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 05:40 Kaynak: DHA

Brezilya, Dünya
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