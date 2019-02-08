Brezilya'da Futbol Kulübünde Yangın: 10 Ölü

RIO DE JANEIRO (AA) - Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde Flamengo futbol kulübünün tesisinde çıkan yangında 10 kişi yaşamını yitirdi.

RIO DE JANEIRO (AA) - Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde Flamengo futbol kulübünün tesisinde çıkan yangında 10 kişi yaşamını yitirdi.



İtfaiye yetkilileri, antrenman tesisinde çıkan yangında ilk belirlemelere göre 10 kişinin hayatını kaybettiğini, 3 kişinin yaralandığını bildirdi.



Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor.

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