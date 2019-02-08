Son Dakika Haberleri: Brezilya'da Futbol Kulübünde Yangın: 10 Ölü

Brezilya'da Futbol Kulübünde Yangın: 10 Ölü

44 dakika önce

RIO DE JANEIRO (AA) - Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde Flamengo futbol kulübünün tesisinde çıkan yangında 10 kişi yaşamını yitirdi.

Brezilya'da Futbol Kulübünde Yangın: 10 Ölü, System.String[]
RIO DE JANEIRO (AA) - Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde Flamengo futbol kulübünün tesisinde çıkan yangında 10 kişi yaşamını yitirdi.

İtfaiye yetkilileri, antrenman tesisinde çıkan yangında ilk belirlemelere göre 10 kişinin hayatını kaybettiğini, 3 kişinin yaralandığını bildirdi.

Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 01:52 Kaynak: AA

Futbol, Brezilya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Gaziantepspor 3. Lige Düşürüldü Dekoltesiyle Gündem Olan Milletvekili İsyan Etti: Büyük Göğüslüyüm, Artık Buna Alışın

Brezilya'nın Flamengo Takımının Antrenman Sahasında Yangın Çıktı, İlk Belirlemelere Göre 10 Ölü Var Son Dakika! Gençlik ve Spor Bakanlığı 3 Bin 243 Kişiyi İşe Alacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.2.2019 14:36:35. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Brezilya'da Futbol Kulübünde Yangın: 10 Ölü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]