Brezilya'da Futbol Kulübünde Yangın: 10 Ölü
44 dakika önce
RIO DE JANEIRO (AA) - Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde Flamengo futbol kulübünün tesisinde çıkan yangında 10 kişi yaşamını yitirdi.
RIO DE JANEIRO (AA) - Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde Flamengo futbol kulübünün tesisinde çıkan yangında 10 kişi yaşamını yitirdi.
İtfaiye yetkilileri, antrenman tesisinde çıkan yangında ilk belirlemelere göre 10 kişinin hayatını kaybettiğini, 3 kişinin yaralandığını bildirdi.
Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor.
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Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 01:52 Kaynak: AA
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