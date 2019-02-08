Brezilya'da futbol kulübünde yangın: 10 ölü
34 dakika önce
Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde Flamengo futbol kulübünün tesisinde çıkan yangında 10 kişi yaşamını yitirdi.
Brezilya
'nın Rio de Janeiro kentinde Flamengo futbol kulübünün tesisinde çıkan yangında 10 kişi yaşamını yitirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 02:00
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