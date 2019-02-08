Son Dakika Haberleri: Brezilya'da futbol kulübünde yangın: 10 ölü

Brezilya'da futbol kulübünde yangın: 10 ölü

34 dakika önce

Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde Flamengo futbol kulübünün tesisinde çıkan yangında 10 kişi yaşamını yitirdi.

Brezilya'da futbol kulübünde yangın: 10 ölü, System.String[]
Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde Flamengo futbol kulübünün tesisinde çıkan yangında 10 kişi yaşamını yitirdi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 02:00 

Ekonomi
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