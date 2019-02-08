Son Dakika Haberleri: Brezilya'da Futbol Kulübünün Eğitim Merkezinde Yangın: 10 Ölü

Brezilya'da Futbol Kulübünün Eğitim Merkezinde Yangın: 10 Ölü

35 dakika önce

Brezilya'nın en büyük futbol kulüplerinden Flamingo'nun gençlik eğitim merkezinde bir yatakhanede çıkan yangında 10 futbolcu hayatını kaybetti, 3 futbolcu yaralandı.

Brezilya'da Futbol Kulübünün Eğitim Merkezinde Yangın: 10 Ölü, System.String[]
Brezilya'nın en büyük futbol kulüplerinden Flamingo'nun gençlik eğitim merkezinde bir yatakhanede çıkan yangında 10 futbolcu hayatını kaybetti, 3 futbolcu yaralandı.

Brezilya basınında çıkan haberlere göre, Flamingo Futbol Klübü'nün başkent Rio de Jeneiro'daki gençlik eğitim merkezi Ninho de Urubu'da yatakhanede çıkan yangında 10 futbolcu hayatını kaybetti, 3'ü ise yaralandı. Yaralı futbolcular itfaiye ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Yangının yatakhanede genç futbolcular uyurken çıktığı bildirilirken, nedenine dair incelemelerin sürdüğü kaydedildi. - RIO DE JANERIO

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 01:59 Kaynak: İHA

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