Brezilya'da Futbol Kulübünün Eğitim Merkezinde Yangın: 10 Ölü

Brezilya'nın en büyük futbol kulüplerinden Flamingo'nun gençlik eğitim merkezinde bir yatakhanede çıkan yangında 10 futbolcu hayatını kaybetti, 3 futbolcu yaralandı.

Brezilya'nın en büyük futbol kulüplerinden Flamingo'nun gençlik eğitim merkezinde bir yatakhanede çıkan yangında 10 futbolcu hayatını kaybetti, 3 futbolcu yaralandı.



Brezilya basınında çıkan haberlere göre, Flamingo Futbol Klübü'nün başkent Rio de Jeneiro'daki gençlik eğitim merkezi Ninho de Urubu'da yatakhanede çıkan yangında 10 futbolcu hayatını kaybetti, 3'ü ise yaralandı. Yaralı futbolcular itfaiye ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.



Yangının yatakhanede genç futbolcular uyurken çıktığı bildirilirken, nedenine dair incelemelerin sürdüğü kaydedildi. - RIO DE JANERIO

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