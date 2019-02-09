Brezilya'da Futbol Kulübünün Eğitim Merkezinde Yangın: 10 Ölü
1 saat önce
- Brezilya'da futbol kulübünün eğitim merkezinde yangın: 10 ölüRIO DE JANERIO - Brezilya'nın en büyük futbol kulüplerinden Flamingo'nun gençlik eğitim merkezinde bir yatakhanede çıkan yangında 10 futbolcu hayatını kaybetti, 3 futbolcu yaralandı.
- Brezilya
'da futbol kulübünün eğitim merkezinde yangın: 10 ölü
RIO DE JANERIO - Brezilya'nın en büyük futbol kulüplerinden Flamingo'nun gençlik eğitim merkezinde bir yatakhanede çıkan yangında 10 futbolcu hayatını kaybetti, 3 futbolcu yaralandı.
Brezilya basınında çıkan haberlere göre, Flamingo Futbol
Klübü'nün başkent Rio de Jeneiro'daki gençlik eğitim merkezi Ninho de Urubu'da yatakhanede çıkan yangında 10 futbolcu hayatını kaybetti, 3'ü ise yaralandı. Yaralı futbolcular itfaiye ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
Yangının yatakhanede genç futbolcular uyurken çıktığı bildirilirken, nedenine dair incelemelerin sürdüğü kaydedildi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 12:08 Kaynak: İHA
Nantes, 9 Numarayı Emekli Etti
Ünlü Ayakkabıcı Onur Ateş, Barcelona'ya Sponsor Olacak
Ünlü Futbolcu Karim Hafez'in Ceyda Ersoy'a Gönderdiği İddia Edilen Mesajlar İnternete Sızdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Genç Kızların Ricasını Geri Çevirmedi