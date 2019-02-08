Brezilya'da Futbol Tesislerinde Yangın: 10 Ölü
1 saat önce
Brezilya'nın köklü futbol kulüplerinden Flamengo'nun, Rio de Janeiro'da bulunan antrenman tesislerinde çıkan yangında 10 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.
Brezilya
'nın köklü futbol kulüplerinden Flamengo'nun, Rio de Janeiro'da bulunan antrenman tesislerinde çıkan yangında 10 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.
Ninho de Urubu tesislerindeki yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor. Yangının, oyuncular yatakhanede uyurken çıktığı belirtiliyor. Tesislerde, Flamengo'nun 14-17 yaş grubu takımında oynayan gençler çalışma yapıyor.
Yerel basın, İtfaiye
Sorumlusu Douglas Henaut'un, "Yangın, Flamengo takımının genç takımında oynayan çocukların uyuduğu sırada çıktı. Çıkış nedenini henüz bilmiyoruz ancak araştırmalarımız sürüyor" sözlerine yer verdi.
Öte yandan Brezilya basını, yangının yerel saat ile 07: 20 itibarıyla kontrol altına alındığını ve hayatını kaybedenlerin kim olduğuna dair resmi bir bilginin henüz paylaşılmadığını duyurdu. Yangında ölenler arasında çocukların da bulunduğu belirtiliyor. - Brezilya
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Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 03:08 Kaynak: DHA
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