Son Dakika Haberleri: Brezilya'da gecekondu mahallesi sakinleri polis şiddetini protesto etti
Son Dakika Güncel Brezilya'da gecekondu mahallesi sakinleri polis şiddetini protesto etti - Son Dakika

Brezilya'da gecekondu mahallesi sakinleri polis şiddetini protesto etti

6 saat önce

SAO Güney Amerika ülkesi Brezilya'da Sao Paolo kentindeki gecekondu mahallesi Paraisopolis'te üç gün önce dokuz kişinin yaşamını yitirdiği polis baskını protesto edildi.

Brezilya'da gecekondu mahallesi sakinleri polis şiddetini protesto etti, System.String[]

SAO Güney Amerika ülkesi Brezilya'da Sao Paolo kentindeki gecekondu mahallesi Paraisopolis'te üç gün önce dokuz kişinin yaşamını yitirdiği polis baskını protesto edildi.

Paraisopolis'te sokakları dolduran yüzlerce mahalle sakini, bir sokak partisinde eğlenen dokuz gencin ölümüne yol açan baskındaki polis şiddetine dikkat çekti.

Valilik binasına doğru yürüyen protestocular, "Trajedi değil cinayet!" ve "Kurbanlara adalet!" sloganları attı.

Baskının herhangi bir somut gerekçe olmaksızın gerçekleştirdiğini ileri süren protestocular, polisin çıkan kargaşada kalabalığı çıkmaz sokaklara yönlendirerek üzerlerine ateş açtığı ve suçsuz gençlerin ölümüne sebep olduğunu savundu.

Öte yandan kentin Kamu Güvenliği Sekreterliği binası önünde de ayrı bir protesto gösterisi düzenledi.

Sao Paulo Polis Denetçisi Bendito Mariano, olayla ilgili yaptığı açıklamada, baskında yaşananların titizlikle sorgulanacağını ifade ederek polisin bu tür asayiş operasyonlarında uyguladığı protokolleri değiştirmesi gerektiğini vurguladı.

Polis, pazartesi günü kendilerine ateş eden şüphelileri takip ettikleri gerekçesiyle mahalleye operasyon düzenlemiş, çıkan arbedede ara sokaklara kaçan kalabalık üzerine ateş açmış, dokuz kişi hayatını kaybetmişti.

100 bini aşan nüfusuyla Sao Paulo'nun ikinci büyük gecekondu mahallesi olan Paraisopolis'in, gökdelenlerin ve lüks rezidansların bulunduğu Morumbi semtine komşu olması, sık sık ülkedeki gelir adaletsizliğine örnek gösteriliyor.

Brezilya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 11:06 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika: Erdoğan'ın veto ettiği termik santral teklifi yeni haliyle Genel Kurul'da kabul edildi
Kandilli Rasathanesi Müdürü Haluk Özener isyan etmişti! İşte trol ile avlanan balıkçıların kopardığı optik kablolar Ceren Özdemir'in katilini yakalatan esnaf konuştu: Başka insanların ölmemesi için yaptım Bira fabrikasında toz sıkışmasından dolayı patlama: 4 yaralı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.12.2019 17:31:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Brezilya'da gecekondu mahallesi sakinleri polis şiddetini protesto etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]