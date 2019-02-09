Son Dakika Haberleri: Brezilya'da Gecekondu Mahallesinde Polis Operasyonu: 13 Ölü

Brezilya'da Gecekondu Mahallesinde Polis Operasyonu: 13 Ölü

11 dakika önce

RIO DE Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde polisin gecekondu mahallesinde düzenlediği operasyonda uyuşturucu kaçakçısı olduğundan şüphelenilen 13 kişi öldürüldü.

Brezilya'da Gecekondu Mahallesinde Polis Operasyonu: 13 Ölü, System.String[]
RIO DE Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde polisin gecekondu mahallesinde düzenlediği operasyonda uyuşturucu kaçakçısı olduğundan şüphelenilen 13 kişi öldürüldü.

Emniyet sözcüsü Albay Mauro Fliess, şüphelilerin saklandığı Santa Teresa Mahallesi'ne operasyon düzenleyen polise ateş açılması sonucu çıkan çatışmada 13 kişinin öldüğünü açıkladı.

Operasyonda emniyet güçlerinden ölen ya da yaralanan olmadığı, uyuşturucu, tüfek, silah ve mermi ele geçirildiği belirtildi.

Dünyada en fazla şiddet olayının yaşandığı şehirlerden Rio de Janeiro'da senede her 100 bin kişiden yaklaşık 50'si cinayete kurban gidiyor.

Brezilya'nın aşırı sağcı yeni Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, kampanyası sırasında artan suçla mücadele sözü vermiş ve suçluları öldüren polis memurlarının cezalandırılmak yerine ödüllendirilmesi gerektiğini söylemişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 11:45 Kaynak: AA

Brezilya, Güncel
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