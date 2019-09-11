Son Dakika Haberleri: Brezilya'da geçen yıl 57 bin 341 kişi öldürüldü
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Brezilya'da geçen yıl 57 bin 341 kişi öldürüldü

42 dakika önce

RIO DE Brezilya'da 2018'de cinayet, ölüme yol açan soygun ve polis ölümlerinin de aralarında olduğu asayiş olaylarında 57 bin 341 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Brezilya'da geçen yıl 57 bin 341 kişi öldürüldü, System.String[]

RIO DE Brezilya'da 2018'de cinayet, ölüme yol açan soygun ve polis ölümlerinin de aralarında olduğu asayiş olaylarında 57 bin 341 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Kar amacı gütmeyen bir örgüt olan Brezilya Kamu Güvenliği Forumunun paylaştığı bilgilere göre, geçen yıl asayiş olaylarında hayatını kaybedenlerin sayısında 2017'ye göre yüzde 11'lik düşüş oldu.

Geçen yıl cinayet, ölüme yol açan soygun ve polis ölümlerinin de aralarında olduğu asayiş olaylarında 57 bin 341 kişinin yaşamını yitirdiği belirtilen raporda, ayrıca aynı yıl polis operasyonları sonucu 6 bin 220 kişinin hayatını kaybettiği ve bu tür ölümlerin 2017 yılına göre yüzde 20 artış gösterdiği kaydedildi.

Öte yandan raporda, 2018'de 343 polisin öldürüldüğü ve bir önceki yıla göre polis cinayetlerinde yüzde 8 düşüş olduğu belirtildi.

Raporda, dünyanın en yüksek cinayet oranına sahip ülkesinde suç oranlarına ilişkin daha fazla analiz yapılması gerektiği vurgulanırken, polis operasyonları sonucu yaşamını yitirenlerin sayısında artış olmasından endişe duyulduğu aktarıldı.

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun ise suç oranlarını azaltmak için polise daha fazla yetki vermek istediği ifade ediliyor.

Brezilya, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 09:46 Kaynak: AA
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