Brezilya'da günlük 4 bin 195 koronavirüse bağlı can kaybı açıklandı

Brezilya, koronavirüs salgının başladığı günden itibaren en yüksek günlük can kaybını açıkladı. Koronavirüs kaynaklı günlük can kaybı, 4 bin 195 kişi olarak raporlandı.

Brezilya Sağlık Bakanlığı, günlük koronavirüs vaka raporuna göre son 24 saatte 86 bin 979 yeni vaka açıkladı. Bakanlık, koronavirüse bağlı günlük can kaybını ise 4 bin 195 kişi olarak belirtti. Açıklanan can kaybı rakamının, salgın başından itibaren en yüksek rakam olarak kayıtlara geçti.