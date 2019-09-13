Brezilya'da hastane yangını: 10 ölü

RiO DE Brezilya'nın Rio de Janeiro eyaletinde bir hastanede çıkan yangında ilk belirlemelere göre 10 kişi hayatını kaybetti.

Rio de Janeiro eyaleti itfaiyesi, Badim Hastanesi'nde dün gece çıkan yangında en az 10 kişinin öldüğünü, yangınla mücadele sırasında 4 itfaiyecinin de yaralandığını bildirdi.

Hastanedeki 90 kişinin başka hastanelere nakledildiği belirtildi.

İtfaiye yetkilileri, yangının sebebiyle ilgili araştırmaların devam ettiğini açıkladı.