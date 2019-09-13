Brezilya'da hastane yangını: 10 ölü
1 saat önce
RiO DE Brezilya'nın Rio de Janeiro eyaletinde bir hastanede çıkan yangında ilk belirlemelere göre 10 kişi hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 04:20 Kaynak: AA
RiO DE Brezilya'nın Rio de Janeiro eyaletinde bir hastanede çıkan yangında ilk belirlemelere göre 10 kişi hayatını kaybetti.
Rio de Janeiro eyaleti itfaiyesi, Badim Hastanesi'nde dün gece çıkan yangında en az 10 kişinin öldüğünü, yangınla mücadele sırasında 4 itfaiyecinin de yaralandığını bildirdi.
Hastanedeki 90 kişinin başka hastanelere nakledildiği belirtildi.
İtfaiye yetkilileri, yangının sebebiyle ilgili araştırmaların devam ettiğini açıkladı.
Para için annesini öldürdü, cesedi buzdolabına saklamaya çalıştı! Kars'ta, 9 yaşındaki Sedanur'u cinsel istismarda bulunup öldüren 3 sanık hakkında karar Kadın cinayetlerine dikkat çekmek için duvara asılan ayakkabıyı almaya çalışan bir kişi yakalandı İkiz bebeklere hamile olan kadını öldüren erkek arkadaşı tutuklandı