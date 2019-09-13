Son Dakika Haberleri: Brezilya'da hastane yangını: 10 ölü
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Brezilya'da hastane yangını: 10 ölü

1 saat önce

RiO DE Brezilya'nın Rio de Janeiro eyaletinde bir hastanede çıkan yangında ilk belirlemelere göre 10 kişi hayatını kaybetti.

Brezilya'da hastane yangını: 10 ölü, System.String[]

RiO DE Brezilya'nın Rio de Janeiro eyaletinde bir hastanede çıkan yangında ilk belirlemelere göre 10 kişi hayatını kaybetti.

Rio de Janeiro eyaleti itfaiyesi, Badim Hastanesi'nde dün gece çıkan yangında en az 10 kişinin öldüğünü, yangınla mücadele sırasında 4 itfaiyecinin de yaralandığını bildirdi.

Hastanedeki 90 kişinin başka hastanelere nakledildiği belirtildi.

İtfaiye yetkilileri, yangının sebebiyle ilgili araştırmaların devam ettiğini açıkladı.

Brezilya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 04:20 Kaynak: AA
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