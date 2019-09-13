Son Dakika Haberleri: Brezilya'da hastanede yangın: 1 ölü
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Brezilya'da hastanede yangın: 1 ölü

1 saat önce

Brezilya'nın Rio de Jeneiro şehrinde dün gece meydana gelen yangında en az 1 kişi hayatını kaybetti.

Brezilya'da hastanede yangın: 1 ölü, System.String[]

Brezilya'nın Rio de Jeneiro şehrinde dün gece meydana gelen yangında en az 1 kişi hayatını kaybetti.


Brezilya medyasında yer alan habere göre, Rio de Jeneiro şehrinin kuzeyinde bulunan Badim Hastanesinde yerel saatle 18.300'da yangın çıktı. Hastanede bulunan hastalar; doktorlar ve hemşireler tarafından tahliye edildi. İtfaiye yetkilileri çıkan yangında en ez 1 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Yangın, 2 saat sonra söndürebildi. - RIO DE JANERIO

Brezilya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 10:10 Kaynak: İHA
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