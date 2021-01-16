- Brezilya'da hastanelerdeki oksijen sıkıntısına karşı tencere tavalı protesto- Devlet Başkanı Bolsonara'ya karşı tepkiler büyüyor - Son Dakika

- Brezilya'da hastanelerdeki oksijen sıkıntısına karşı tencere tavalı protesto- Devlet Başkanı Bolsonara'ya karşı tepkiler büyüyor

16.01.2021 17:29

- Brezilya'da hastanelerdeki oksijen sıkıntısına karşı tencere tavalı protesto Devlet Başkanı Bolsonara'ya karşı tepkiler büyüyor Brezilya'da hastanelerde yaşanan oksijen tüpü yetersizliği nedeniyle ülkenin dört bir yanında evlerinin pencerelerine çıkan binlerce kişi, Devlet Başkanı...

- Brezilya'da hastanelerdeki oksijen sıkıntısına karşı tencere tavalı protesto

Devlet Başkanı Bolsonara'ya karşı tepkiler büyüyor

RIO DE JANEIRO - Brezilya'da hastanelerde yaşanan oksijen tüpü yetersizliği nedeniyle ülkenin dört bir yanında evlerinin pencerelerine çıkan binlerce kişi, Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun istifasını isteyerek tencere-tavalı protesto gerçekleştirdi.

Korona virüs salgınında dünya genelinde en çok ölümün kaydedildiği ülkeler sıralamasında 2. konumda bulunan Brezilya'da hastaneler ölüm odalarını dönüştü. Ülkenin en büyük eyaleti Amazonas'un Manaus kentinde korona virüs vakalarında yaşanan patlama nedeniyle sağlık sisteminin çöktüğü, hastalara verilecek oksijenin kalmadığı bildirildi. Hasta sayısının kapasiteyi aşmasıyla ve oksijen tüplerinin tükenmesiyle ortaya vahim bir tablo çıktı.

60 prematüre bebek başka yerlere gidecek

Brezilya Hava Kuvvetleri, Manaus'taki sağlık sistemin çökmesi üzerine Covid-19 hastalarını diğer şehirlere nakletmeye başladı. İlk etapta 235 hastanın başka şehirlere nakledileceği bildirildi. Oksijen tüpü eksikliğinin bir sonucu olarak yeni doğan yoğun bakım ünitelerinde yatan 60 prematüre bebeğin de başka eyaletlere nakledildiği belirtildi. Yerel yönetimden yapılan açıklamada, "Yeni doğanlar ebeveynlerinin izni ile nakledilecek. Anneleri de bebeklere eşlik edecek" denildi.

Aşı getirecek uçak oksijen tüpü taşıyacak

Federal hükümetten onay çıkmadığı için 2 milyon doz AstraZenaca aşısını almayı bekleyen kargo uçağının, Sağlık Bakanlığı'nın talebiyle Manaus'a oksijen tüpleri taşıyacağı ifade edildi.

Oksijen tüpü yetersizliği protestolara neden oldu

Oksijen tüpleri ve diğer ekipmanlarının eksikliği nedeniyle Manaus'taki ortaya çıkan vahim tablo, ülkenin dört bir yanında protestolara neden oldu. Rio de Janeiro, başkent Brasilia ve Sao Poulo başta olmak üzere birçok farklı noktada halk evlerinde pencerelere çıkarak tencere-tavalı protesto gerçekleştirdi.

Krizin nedeni virüsün yeni türü

Brezilya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Amazonas eyaletinde ortaya çıkan sağlık krizine korona virüsün mutasyona uğrayan ve daha bulaşıcı olduğunu açıklanan yeni türünün neden olduğu ifade edildi.

Bolsanaro: "İzolasyon daha tehlikeli"

Salgının başlangıcından bu yana korona virüsü küçümseyen ve halkın tepkisini çeken Devlet Başkanı Jair Bolsonaro yaptığı son açıklamada, Dünya Sağlık Örgütü tarafından korona virüsle mücadele için önerilen izolasyonun Brezilyalıları öldürdüğünü savundu. Bolsonaro, "Bu kilitlenme, bu karantina depresyonlara, intiharlara, işsizliğe neden oluyor. Salgının kendisinden çok daha fazla tehlikeli" dedi.

Cuma günü konutunun önünde toplananlara hitap eden Bolsonaro Manasus kentindeki duruma yönelik, "Her zaman yapmamız gerekeni yapıyoruz. Manaus'taki durum korkunç" ifadelerini kullanmıştı.

Brezilya'da ölü sayısı 208 bini aştı

Brezilya'da açıklanan son verilere göre ülke genelinde korona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 208 bin 291'e yükseldi. Dünya genelinde en çok vakanın tespit edildiği ülkeler sıralamasında 3. konumda bulunan ülke, toplam vaka sayısı 8 milyon 394 bin 253 vaka kaydetti.

- Brezilya'da hastanelerdeki oksijen sıkıntısına karşı tencere tavalı protesto- Devlet Başkanı Bolsonara'ya karşı tepkiler büyüyor
- Brezilya'da hastanelerdeki oksijen sıkıntısına karşı tencere tavalı protesto- Devlet Başkanı Bolsonara'ya karşı tepkiler büyüyor
- Brezilya'da hastanelerdeki oksijen sıkıntısına karşı tencere tavalı protesto- Devlet Başkanı Bolsonara'ya karşı tepkiler büyüyor
- Brezilya'da hastanelerdeki oksijen sıkıntısına karşı tencere tavalı protesto- Devlet Başkanı Bolsonara'ya karşı tepkiler büyüyor

Koronavirüs, hastaneler, Protesto, Brezilya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel - Brezilya'da hastanelerdeki oksijen sıkıntısına karşı tencere tavalı protesto- Devlet Başkanı Bolsonara'ya karşı tepkiler büyüyor - Son Dakika


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