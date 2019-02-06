Brezilya'da hayatını kaybedenlerin sayısı 142'ye çıktı
37 dakika önce
Brezilya'nın Minas Gerais eyaletinde maden atık barajının çökmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 142'ye yükseldi.
Brezilya
'nın Minas Gerais
eyaletinde maden atık barajının çökmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 142'ye yükseldi. Madencilik şirketi Vale SA, hayatını kaybedenlerin ailelerine 26 bin 400 dolar vereceğini duyurdu.
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 10:06
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