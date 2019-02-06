Son Dakika Haberleri: Brezilya'da hayatını kaybedenlerin sayısı 142'ye çıktı

Brezilya'da hayatını kaybedenlerin sayısı 142'ye çıktı

37 dakika önce

Brezilya'nın Minas Gerais eyaletinde maden atık barajının çökmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 142'ye yükseldi.

Brezilya'da hayatını kaybedenlerin sayısı 142'ye çıktı, System.String[]
Brezilya'nın Minas Gerais eyaletinde maden atık barajının çökmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 142'ye yükseldi. Madencilik şirketi Vale SA, hayatını kaybedenlerin ailelerine 26 bin 400 dolar vereceğini duyurdu.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 10:06 

Madencilik, Maden, Minas Gerais, Brezilya, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Zam Alamayan İşçi İstifa Ederse Kıdem Tazminatı Alamıyor Arda Turan'ın Esnaf Lokantası Arşiv Kapandı

TBMM Başkanı Binali Yıldırım'dan İstanbullulara Müjde! Gebze-Halkalı Hattı 10 Mart'ta Açılacak 30 Yıl Önce Oğlunu Terk Eden Kadın, Yıllar Sonra Miras Alabilmek İçin Ortaya Çıktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.2.2019 10:43:12. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Brezilya'da hayatını kaybedenlerin sayısı 142'ye çıktı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]