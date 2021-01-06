Son dakika haberleri | Brezilya'da helikopter düştü: 2 ölü - Son Dakika

Son dakika haberleri | Brezilya'da helikopter düştü: 2 ölü

Son dakika haberleri | Brezilya\'da helikopter düştü: 2 ölü
Son Güncelleme: 06.01.2021 22:52

Son dakika haberi... Brezilya'nın Vila Velha kentinde helikopter düştü.

Brezilya'nın Vila Velha kentinde helikopter düştü. Helikopterdeki pilot ve yolcunun yaşamını yitirdiği ifade edildi. Helikopterin düşme anları, güvenlik kamerasına yansıdı.

Helikopter, Brezilya'nın Vila Velha kentindeki Riviera da Barra bölgesinde düştü. Yerel medya, helikopterin düşüş nedeninin henüz bilinmediğini, incelemelerin sürdüğünü duyurdu. Helikopterin pilotu Octavio Schneider Queiroz ve kız arkadaşı Lucimara Poleto'nun kaza sonucu hayatını kaybettiği bildirildi.


Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Son dakika haberleri | Brezilya'da helikopter düştü: 2 ölü - Son Dakika
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