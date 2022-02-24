Brezilya'da heyelan ve sel felaketine Turkiye AFAD'dan yardım eli!

Brezilya Rio de Janeiro şehrinin kuzeyindeki dağlara kurulmuş olan Petrópolis, şiddetli sağanak yağışların etkisi altındaydı. Yamaç mahallelerindeki evler yıkıldı ve sel suları şehrin sokaklarında hızla akarken arabaları sürükledi.

Petrópolis kentinde sel felaketleri ile mücadele eden, yüzlerce insan hayatını kaybetederken, binlerce insan evsiz kaldı. Bu sebeple 3 hafta önce Sao Paulo Franco da Rocha şehrinde yaşanan felaket dolayısı ileTurkiye AFAD desteğiyle Büyükelçiligi ve başkonsolosluğundan bir yardım eli geldi.

Başkonsolosu Gürsel Evren, Sao paulo eyaleti sosyal isler sekreteri Celia Parnes ve Umut Eker ( Müsiad Brezilya sube baskani ) olarak bolgeye hareket edecek. Afetten etkilenlere gıda ve çocuk sağlık ürünleri ağırlıklı olmak üzere hazırlanan 500 civarinda koli ulaştırıldı ve bölge halkı ile sohbetlerde bulunuldu.