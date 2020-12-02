- Brezilya'da iki gün üst üste banka soygunu: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

- Brezilya'da iki gün üst üste banka soygunu: 1 ölü, 1 yaralı

02.12.2020 19:02
- Brezilya'da iki gün üst üste banka soygunu: 1 ölü, 1 yaralı, System.String[]

- Brezilya'da iki gün üst üste banka soygunu: 1 ölü, 1 yaralı Brezilya'nın Cameta kentinden bir banka şubesine uzun namlulu silahlarla giren saldırganlar 1 kişiyi öldürürken, 1 kişiyi de yaraladı.

- Brezilya'da iki gün üst üste banka soygunu: 1 ölü, 1 yaralı

BRASILIA - Brezilya'nın Cameta kentinden bir banka şubesine uzun namlulu silahlarla giren saldırganlar 1 kişiyi öldürürken, 1 kişiyi de yaraladı. Bankadan kaçmayı başaran soyguncular daha sonra polis ile çatışarak izlerini kaybettirdi.

Brezilya'da dün Criciuma kentinden sonra bugün de Cameta kentinde banka songunu yaşandı. Para eyaletine bağlı Cameta kentinde silahlı soyguncular bir bankaya baskın gerçekleştirdi. Para Eyaleti Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, bir grup saldırganın yüksek kalibreli silahlarla Banco do Brasil'in şubesine saldırdığı ve soygun sırasında 1 rehinenin öldürüldüğü duyuruldu. Başka bir rehinin ise bacağından vurularak hastane kaldırıldığı belirtildi.

Cameta Belediye Başkanı Waldoli Valente Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, "Hayatını kaybeden genç adamın ailesine sabırlar diliyoruz" ifadelerini kullandı. Sosyal medyada yer alan görüntülerde banka şubesinden kaçan silahlı saldırganların sokaklarda polis ile çatıştığı görüldü. Para Eyaleti Güvenlik Bakanlığı, kentin dışında içinde patlayıcı madde yer alan terk edilmiş bir araç bulunduğunu belirtti. Olayda kaç kişinin rehin alındığı, kaçının serbest bırakılıp bırakılmadığı henüz bilinmezken, bankadan çalınana para miktarı da açıklanmadı.

Öte yandan dün de Santa Catarina eyaletine bağlı Criciuma kentinde ağır silahlı soyguncular, sabah saatlerinde kentte bulunan birden fazla banka şubesine saldırmıştı. Yaklaşık 10 araç ile şehre giriş yapan soyguncular, şehrin girişindeki tüneli birkaç aracı ateşe vererek kapatmış, yaklaşık 2 saatte 4 banka şubesine saldırarak ATM'leri havaya uçurmuştu. Soygunun ardından şehirden kaçmayı başaran saldırganlar, çaldıkları paraların bir kısmını ise sokaklara saçmıştı. Sokaklardan paraları toplamaya çalışan en az 4 kişi polis tarafından gözaltına alınırken, polisin tahminen 150 bin dolar kurtarmayı başardığı belirtilmişti.

- Brezilya'da iki gün üst üste banka soygunu: 1 ölü, 1 yaralı
- Brezilya'da iki gün üst üste banka soygunu: 1 ölü, 1 yaralı
- Brezilya'da iki gün üst üste banka soygunu: 1 ölü, 1 yaralı
- Brezilya'da iki gün üst üste banka soygunu: 1 ölü, 1 yaralı

Brezilya, Criciuma, Polis, Banka, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa - Brezilya'da iki gün üst üste banka soygunu: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika


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