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Brezilya'da iki yolcu gemisinde toplam 146 Covid-19 vakası tespit edildi - Son Dakika

Brezilya'da iki yolcu gemisinde toplam 146 Covid-19 vakası tespit edildi

31.12.2021 08:42
Brezilya'da iki yolcu gemisinde toplam 146 Covid-19 vakası tespit edildi

Brezilya'da limanlara ulaşan iki farklı yolcu gemisinde toplam 146 Covid-19 vakası tespit edildiği açıklandı.

Brezilya'da limanlara ulaşan iki farklı yolcu gemisinde toplam 146 Covid-19 vakası tespit edildiği açıklandı.

Brezilya'nın Sao Paulo eyaletindeki Santos şehri ve Bahia eyaletindeki Salvador limanlarına ulaşan iki yolcu gemisinde, yolcular ve mürettebat arasında toplam 146 kişide Covid-19 vakası tespit edildi. Brezilya Ulusal Sağlık Gözetim Ajansı (Anvisa), Santos limanına demirleyen Costa Diadema yolcu gemisinde 56 mürettebat ve 12 yolcu olmak üzere toplam 68 pozitif Covid-19 vakasına rastlandığını duyurdu. Yerel sağlık yetkilileri gemide devam eden çalışmalar sona erene kadar yolcuların inmesinin engellendiğini aktardı. Santos limanına demirleyen MSC Splendida gemisinde ise 51 mürettebat ve 27 yolcu olmak üzere toplam 78 kişide Covid-19 vakası tespit edilirken, 54 kişinin de pozitif vakalar ile temaslı olduğu bildirildi. Gemide Covid-19 testi pozitif çıkan ve vakalarla temaslı olan toplam 132 kişi, sağlık kuruluşlarına sevk edilmek üzere gerekli önlemler alınarak gemiden indirildi.

Brezilya Ulusal Sağlık Gözetim Ajansı, 4 bin yolcu kapasiteli MSC Splendida gemisinin, sağlık yetkilileri tarafından yapılan analizler sonuçlanana kadar Santos limanında kalması gerektiğine karar verirken, her iki gemide bulunan yolcu ve mürettebat için herhangi bir karantina zorunluluğu açıklanmadı.

(Saim Sevinç-İHA)

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Koronavirüs, Sao Paulo, Brezilya, Bahia, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Brezilya'da iki yolcu gemisinde toplam 146 Covid-19 vakası tespit edildi - Son Dakika
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