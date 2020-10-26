Brezilya'da ilginç düğün fotoğrafı: Yangın söndürme uçağı kullandılar - Son Dakika

Brezilya'da fotoğrafçılık yapan Wellinton Barbosa, düğün fotoğrafı çekimi için ilginç bir teknik kullandı. Barbosa, çiftin fotoğraflarını yangın söndürme uçağı üzerlerine su boşaltırken çekti. O anlar anbean kameralara yansıdı.

Brezilya'nın Sorriso bölgesinde fotoğrafçılık yapan Wellinton Barbosa, Priscila Serraglio ve Alisson Picinin çiftinin düğün fotoğrafı çekimi sırasında yangın söndürme uçağı kullandı. Çiftin arkasından yaklaşarak alçalan yangın söndürme uçağı, çiftin üzerine su boşalttı. Barbosa ise o sırada çiftin fotoğraflarını çekti. O anlar saniye saniye kameralara yansıdı.