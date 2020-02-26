Brezilya'da ilk Kovid-19 vakası tespit edildi - Son Dakika
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Brezilya'da ilk Kovid-19 vakası tespit edildi

6 saat önce

Güney Amerika ülkesi Brezilya'da ilk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası görüldü.

Brezilya'da ilk Kovid-19 vakası tespit edildi, System.String[]

Güney Amerika ülkesi Brezilya'da ilk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası görüldü.

Brezilya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Kovid-19 salgınının görüldüğü İtalya'nın Lombardiya bölgesine 9-21 Şubat'ta iş için seyahat eden, Sao Paulo şehrinde yaşayan 61 yaşındaki Brezilyalı bir iş adamının, hastalık şüphesiyle dün hastaneye başvurduğu belirtildi.

Yapılan testler sonucu hastanın Kovid-19 taşıdığının anlaşıldığı ifade edilen açıklamada, hastanın yolculuk sırasında, Brezilya'ya döndüğü sürede ve hastaneyi ziyaretinde temas kurduğu kişilerin araştırıldığı kaydedildi.

Hasta, Brezilya'da ve Güney Amerika kıtasının genelinde karşılaşılan ilk Kovid-19 vakası oldu.

İtalya'da Kovid-19, şu ana kadar 8 bölge ve bir özerk eyalette 322 kişide tespit edildi. En çok vaka, 240 hastayla Milano kentinin merkezi olduğu Lombardiya Bölgesi'nde görüldü.

Güney Amerika, Brezilya, İtalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 02:14 Kaynak: AA
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