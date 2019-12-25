Brezilya'da İsa peygamberi eş cinsel gösteren diziyi yapan grubun ofisine saldırı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Brezilya'da İsa peygamberi eş cinsel gösteren diziyi yapan grubun ofisine saldırı - Son Dakika Dünya

Brezilya'da İsa peygamberi eş cinsel gösteren diziyi yapan grubun ofisine saldırı

6 saat önce

Netflix'te 3 Aralık'ta yayına giren ve İsa peygamberi eşcinsel olarak gösteren Brezilyalı komedi grubu Porta dos Fundos'un merkez ofisine Noel gecesi molotof kokteylli saldırı düzenlendi

Brezilya'da İsa peygamberi eş cinsel gösteren diziyi yapan grubun ofisine saldırı, System.String[]

Netflix'te 3 Aralık'ta yayına giren ve İsa peygamberi eş cinsel olarak gösteren Brezilyalı komedi grubu Porta dos Fundos'un merkez ofisine molotof kokteylli saldırı düzenlendi.


Grubun başkent Rio de Janeiro'daki merkez binasına yapılan saldırıda, yaralanan olmazken polis ofis çevresindeki güvenlik önlemlerini arttırdı.

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Aralık, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 11:26 
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