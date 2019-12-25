Brezilya'da İsa peygamberi eş cinsel gösteren diziyi yapan grubun ofisine saldırı

Grubun başkent Rio de Janeiro'daki merkez binasına yapılan saldırıda, yaralanan olmazken polis ofis çevresindeki güvenlik önlemlerini arttırdı.

Netflix'te 3 Aralık 'ta yayına giren ve İsa peygamberi eş cinsel olarak gösteren Brezilyalı komedi grubu Porta dos Fundos'un merkez ofisine molotof kokteylli saldırı düzenlendi.

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