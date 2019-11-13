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Brezilya'da Juan Guaido destekçilerinden Venezuela Büyükelçiliğini işgal etme girişimi
6 saat önce
? Brezilya'nın başkenti Brasilia kentinde, bir grup Venezuela Büyükelçiliği'ni işgal etmeye çalıştı.
Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 05:59 Kaynak: DHA
? Brezilya
'nın başkenti Brasilia
kentinde, bir grup Venezuela
Büyükelçiliği'ni işgal etmeye çalıştı. Venezuelalı yetkililer, grubun binaya girişinin engellendiğini açıkladı.
Yerel basın, elçiliğe giren kişilerin Venezuelalı muhalefet lideri Juan Guaido taraftarları olduğunu bildirdi. Elçiliğe girmeye çalışanların hangi ülkenin vatandaşı olduğu henüz bilinmezken, bazı vatandaşlar ise elçiliğin etrafında kol kola girerek güvenliği sağlamak istediler.
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