Son Dakika Haberleri: Brezilya'da kaçak keresteciler ormanı savunan Amazon yerlisini öldürdü
Son Dakika Dünya Brezilya'da kaçak keresteciler ormanı savunan Amazon yerlisini öldürdü

Brezilya'da kaçak keresteciler ormanı savunan Amazon yerlisini öldürdü

7 saat önce

Brezilya'da yangınlara karşı ormanları korumak için gruplar oluşturan Amazon yerlileri ile kaçak keresteciler arasında yaşanan çatışmada Amazon yerlisi genç hayatını kaybederken birisi de yaralandı.

Brezilya'da kaçak keresteciler ormanı savunan Amazon yerlisini öldürdü, System.String[]

Brezilya'da Amazon ormanları son dönemde yaşanan yangınlarla büyük zarar görürken hükümet gerekli mücadeleyi göstermediği gerekçesiyle özellikle Batı ülkeleri tarafından sert şekilde eleştiriliyor. Ormanları korumak için gruplar oluşturan Amazon yerlileri ile kaçak keresteciler arasında Cumartesi günü çatışma yaşandı. Olayda bir Amazon yerlisi genç hayatını kaybederken birisi de yaralandı.


Amazonlar, dünyanın akciğeri olarak biliniyor. Aktivistler son aylarda Amazon'daki orman yangınlarında görülen artışı bölgedeki maden faaliyetleri ile keresteci ve çiftçileri teşvik eden politikalara bağlıyor.

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Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 01:24 
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