Brezilya'da kadın kılığında hapishaneden kaçmaya çalışırken yakalanan mahkum kendini astı
59 dakika önce
Brezilya'nın Rio de Janeiro şehrinde hapishaneden kadın kılığında kaçmaya çalışırken yakalanan uyuşturucu baronu intihar etti.
Brezilya
'nın Rio de Janeiro şehrinde hapishaneden kadın kılığında kaçmaya çalışırken yakalanan uyuşturucu baronu intihar etti.
Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 08:12
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