Son Dakika Haberleri: Brezilya'da kadın kılığında hapishaneden kaçmaya çalışırken yakalanan mahkum kendini astı
Son Dakika Dünya Haber

Brezilya'da kadın kılığında hapishaneden kaçmaya çalışırken yakalanan mahkum kendini astı

59 dakika önce

Brezilya'nın Rio de Janeiro şehrinde hapishaneden kadın kılığında kaçmaya çalışırken yakalanan uyuşturucu baronu intihar etti.

Brezilya'nın Rio de Janeiro şehrinde hapishaneden kadın kılığında kaçmaya çalışırken yakalanan uyuşturucu baronu intihar etti.
Brezilya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 08:12 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Girdiği apartmanı hem soydu hem de yardım parası topladı
Tunuslu boksör İsrailli rakibiyle dövüşmeyi reddetti Kadın kılığında hapishaneden kaçmaya çalışan çete lideri hücresinde ölü bulundu Sosyal medyada paylaşılan fotoğraftaki tek bir detay, ihaneti ortaya çıkardı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.8.2019 21:11:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Brezilya'da kadın kılığında hapishaneden kaçmaya çalışırken yakalanan mahkum kendini astı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]