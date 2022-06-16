Brezilya'da kaybolan İngiliz gazetecinin arandığı bölgede insan kalıntıları bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

Brezilya'da kaybolan İngiliz gazetecinin arandığı bölgede insan kalıntıları bulundu

16.06.2022 02:48
Brezilya'da kaybolan İngiliz gazetecinin arandığı bölgede insan kalıntıları bulundu

BUENOS Brezilya Adalet ve Kamu Güvenliği Bakanı Anderson Torres, 5 Haziran'dan bu yana kendisinden haber alınamayan İngiliz gazeteci Dom Philips ve yerli halkları uzmanı Bruno Pereira için arama çalışmalarının sürdürüldüğü bölgede "insan kalıntılarına" rastlandığını açıkladı.

BUENOS Brezilya Adalet ve Kamu Güvenliği Bakanı Anderson Torres, 5 Haziran'dan bu yana kendisinden haber alınamayan İngiliz gazeteci Dom Philips ve yerli halkları uzmanı Bruno Pereira için arama çalışmalarının sürdürüldüğü bölgede "insan kalıntılarına" rastlandığını açıkladı.

Torres, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kısa bir süre önce federal polis, bana 'kazıların yapıldığı bölgede insan kalıntılarının bulunduğu' bilgisini verdi." ifadesini kullandı.

Soruşturmayı yürüten görevlilerin basın toplantısı düzenleyeceğini aktaran Torres, bulunan kalıntıların adli tıp tarafından inceleneceğini belirtti.

Brezilya basını, Philips ve Pereira'nın ortadan kaybolması şüphesiyle gözaltına alınan Oseney da Costa de Oliveira ile kardeşi Amarildo da Costa Pereira'nın, gazeteci Philips ile uzman Pereira'yı öldürdüğünü itiraf ettiğini ve kalıntıların bu sayede bulunduğunu yazdı.

Philips ve Pereira'nın kaybolması

İngiltere menşeli The Guardian gazetesi için çalışan ve Amazonlardaki yerli halklarla ilgili bir kitap yazmak için bölgede seyahat eden 57 yaşındaki Dom Philips ve beraberindeki 41 yaşındaki hükümete bağlı Ulusal Yerli Vakfı'nda uzman Bruno Pereira'dan, 5 Haziran'dan bu yana haber alınamıyor.

En son 4 Haziran'da Brezilya'nın Kolombiya ve Peru sınırındaki Javari Vadisindeki Itaquai nehrinde görülen Philips ve Pereira'yı arama çalışmaları sürerken, önce Philips'in şahsi eşyalarının bulunduğu açıklanmış, pazartesi günü de Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, nehre atılmış insan parçalarının bulunduğunu ve DNA testi yapıldığını açıklamıştı.

Yaklaşık 15 yıldır Brezilya'da çalışan, tecrübeli gazeteci Philips'in, Amazonların korunması hakkında yaptığı çalışmalar nedeniyle daha önce tehdit edildiği biliniyordu.

YORUMLAR
500
Brezilya'da Pamuk Hasadı Başladı Brezilya'da Pamuk Hasadı Başladı A Milli Kadın Voleybol Takımı, Brezilya ile karşılaşacak A Milli Kadın Voleybol Takımı, Brezilya ile karşılaşacak
Kaynak: AA

Brezilya, Philips, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Brezilya'da kaybolan İngiliz gazetecinin arandığı bölgede insan kalıntıları bulundu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
00:47 Notere yeni aldığı aracı için gitmişti! Çıkışta ise kaza yaptı
00:45 Portekizli futbolcu Bruma, bu kez Fenerbahçe için İstanbul'a geldi
00:41 Davutoğlu, saat 23.30'u işaret etmişti! 8 dakikalık bir video paylaşarak Bahçeli'ye yönelik açıklamalarda bulundu
00:37 Akaryakıt fiyatları günden güne değişiyor! Motorine 1 lira 29 kuruş zam geldi
00:09 Maymun çiçeği virüsü Türkiye'ye yaklaştı! Gürcistan'da da ilk vaka görüldü
00:02 Kılıçdaroğlu, DBP'li Salihe Aydeniz'in polis memuruna yumruk atmasıyla ilgili ilk kez konuştu
23:34 Basın, sosyal medya ve internet haberciliğine yönelik yasa teklifi komisyondan geçti
23:26 Böbrek taşına iyi geldiği iddia edilen balığın kafasından çıkarılan 'eşkina' taşı alıcı buluyor
23:08 Kafesin içinde bulunan kaplanı sevmek isteyen gencin kolu koptu
22:30 7 bin yıllık Siyez buğdayı tohumunun bulunduğu iddiasına Tohum Sanayicileri ve Üreticileri Alt Birliği'nden yalanlama geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.06.2022 02:54:17. #1.11#
SON DAKİKA: Brezilya'da kaybolan İngiliz gazetecinin arandığı bölgede insan kalıntıları bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement