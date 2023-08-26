Brezilya'da kız arkadaşı ile kaldırımda öpüşen adam ve kız arkadaşına otomobil çarptı - Son Dakika

Brezilya'da kız arkadaşı ile kaldırımda öpüşen adam ve kız arkadaşına otomobil çarptı

Brezilya\'da kız arkadaşı ile kaldırımda öpüşen adam ve kız arkadaşına otomobil çarptı
Son Güncelleme: 26.08.2023 15:03

Brezilya'da bir çiftin kaldırımda öpüşürken alkollü bir sürücünün aracıyla çarptığı olayda 31 yaşındaki Jonathan Ribeiro hayatını kaybetti. Olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Kız arkadaşı ise omuzunda kırıkla hastaneye kaldırıldı. Alkollü sürücü gözaltına alınmasının ardından şartlı olarak serbest bırakıldı. Mahkeme tarafından belirlenen koşullara göre sürücünün ayda iki kez mahkemeye gitmesi ve belirli saatlerde yaşadığı bölgeden ayrılmaması gerekiyor.

Brezilya'da 31 yaşındaki Jonathan Ribeiro, isimli adam kız arkadaşı ile kaldırımda öpüştüğü sırada alkollü sürücü aracını üzerlerine sürdü. Olayda Ribeiro hayatını kaybederken kız arkadaşı yaralandı.

Geçen Pazar günü meydana gelen olayın görüntüleri ortaya çıktı.

Brezilya'da kız arkadaşı ile kaldırımda öpüşen adam ve kız arkadaşına otomobil çarptı

Pazar günü, Jonathan Ribeiro ve 26 yaşındaki kız arkadaşı, São Paulo'nun güney bölgesinde köpekleriyle yürüyüş yapıyordu. Bu sırada bir araç, yakıt istasyonuna yakın bir noktada üzerlerine sürdü.

Görüntülerde kız arkadaş ile köpeğini yürüyüşe çıkaranRibeiro ve kız arkadaşı durup öpüşmeye başlıyor. Bu sırada benzinlikten hızla çıkan aracın sürücüsü aracını çiftin üzerine sürüp çifte çarpıyor. Şoför, kaçamaya çalışmasına rağmen başka bir adam aracın kapısını tutup kaçmasını engelliyor.

Ribeiro ve kız arkadaşı olaydan sonra hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralananRibeiro kurtarılamadı. Kız arkadaşının ise omuzunda kırık meydana geldi.

Gözaltına alınan alkollü sürücü hiçbir şey hatırlamadığını söyledi.

Şoför şartlı olarak serbest bırakıldı.

Brezilya'da kız arkadaşı ile kaldırımda öpüşen adam ve kız arkadaşına otomobil çarptı

İlk kez yayınlanan güvenlik kamerası görüntülerinde olayın nasıl gerçekleştiği görülebiliyor. Ribeiro ve kız arkadaşı, aracın sürüklediği kaldırımda ilerlerken görülüyor. Olay yerine yakın bir iş yerinden bir adam, araca koşarak kapısını açıyor ve daha sonra ismi açıklanmayan 30 yaşındaki sürücünün kaçmasını önlemek için başka bir kişi geliyor.

Ribeiro hızla Campo Limpo Belediye Hastanesi'ne kaldırıldı, ancak yaraları nedeniyle kurtarılamadı.

Kız arkadaşı da omzunda kırık ve baş ile bacaklarında morluklarla yaralandı.

Askeri Polis memurları, sürücünün alkol etkisi altında olduğunu, ancak sınırı aşmadığını gösteren bir alkol testi yaptı.

Polis ayrıca aracı aradı ve uyuşturucu madde buldu.

Sürücü olay yerinde polis tarafından sorgulandı ve kazayı hatırlamadığını belirtti.

Brezilya'da kız arkadaşı ile kaldırımda öpüşen adam ve kız arkadaşına otomobil çarptı

Gözaltına alındı ve adı açıklanmayan 30 yaşındaki sürücü, Brezilya haber kaynağı G1'e göre mahkemeye çıkarıldı. Mahkeme tarafından verilen geçici serbestlik koşulları gereği adamın ayda iki kez mahkemeye gitmesi gerekiyor ve yaşadığı bölgeden günde sekiz saatten fazla ayrılmaması şart koşuluyor.

Ayrıca, mahkemeye yeni adres değişiklikleri bildirmesi gerekiyor ve 'barlar, gece kulüpleri, genelevler gibi yerleri' ziyaret etmesi yasaklanmış durumda.

Abdullah Teymur
Sondakika.com - Hukuk

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Son Dakika Hukuk Brezilya'da kız arkadaşı ile kaldırımda öpüşen adam ve kız arkadaşına otomobil çarptı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Brezilya'da kız arkadaşı ile kaldırımda öpüşen adam ve kız arkadaşına otomobil çarptı - Son Dakika
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