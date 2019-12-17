Brezilya'da köpek dövüştüren çeteye polis baskını - Son Dakika
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Brezilya'da köpek dövüştüren çeteye polis baskını

6 saat önce

RIO DE Brezilya'da, köpek dövüşü organize eden uluslararası bir şebekeyle bağlantılı olduğu gerekçesiyle onlarca kişi gözaltına alındı.

Brezilya'da köpek dövüştüren çeteye polis baskını, System.String[]

RIO DE Brezilya'da, köpek dövüşü organize eden uluslararası bir şebekeyle bağlantılı olduğu gerekçesiyle onlarca kişi gözaltına alındı.

Polis ekipleri Sao Paulo kentinde, geçen yıl Dominik Cumhuriyeti'nde düzenlenen uluslararası bir köpek dövüşü müsabakasının parçası olduğu belirtilen bir köpek dövüşüne baskın düzenledi.

Polis, baskının yapıldığı kent merkezinin dışındaki bir mahalledeki mülkten pitbull cinsi 19 köpeğin kurtarıldığını belirtti.

Baskında onlarca kişinin gözaltına alındığını bildiren polis, baskın sırasında Meksikalı ve Perulu iki kişinin de bulunduğu mülkte, Amerikalı bir kişinin de köpek dövüşünün hakemi gibi davrandığını söyledi.

Polis, internetten köpekler üzerine bahis oynadığını belirtti.

Polisin paylaştığı fotoğraf ve videolarda, yetersiz beslendiği anlaşılan ve yüzünden kan sızan köpekler görüldü.

Görüntülerde ütü masasına uzanmış bir köpeğin kendini kaldıramayacak kadar zayıf düştüğü görülüyor.

Brezilya, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 12:14 Kaynak: AA
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