Brezilya'da korona virüs vakaları 11 milyonu aştı - Son Dakika

Brezilya'da korona virüs vakaları 11 milyonu aştı

08.03.2021 12:22
Brezilya'da korona virüs vakaları 11 milyonu aştı, System.String[]

Brezilya'da korona virüs vakaları 11 milyonu aşarken, Şili'de son 24 saatte 5 bin 302 yeni vaka tespit edildi.

Brezilya'da korona virüs vakaları 11 milyonu aşarken, Şili'de son 24 saatte 5 bin 302 yeni vaka tespit edildi.

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan korona virüs salgınında vaka sayısı artmaya devam ediyor. Dünya genelinde toplam vaka sayısı 117 milyon 455 bin 738'e yükseldi. Korona virüsten kaynaklanan can kaybı 2 milyon 605 bin 472'ye çıktı.

BREZİLYA'DA VAKALAR 11 MİLYONU AŞTI

Brezilya Sağlık Bakanlığı, son 24 saat içinde 80 bin 24 yeni korona virüs vaka ile toplam korona virüs vaka sayısının 11 milyon 19 bin 344 olduğunu açıkladı. Ülkedeki korona virüsten kaynaklanan can kaybı ise 265 bin 500 olarak açıklandı. Resmi kaynaklara göre, Brezilya'da görülen korona virüs mutasyonu nedeniyle hastanelerin kapasitesinde yoğunluk yaşanıyor.

Ülkenin Mato Grosso, Santa Catarina, Parana ve Rio Grande do Sul eyaletlerindeki hastanelerin yoğun bakım ünitelerinin kapasitesinin dolu olduğu açıklandı.

ŞİLİ'DE SON 24 SAATTE 5 BİN 302 YENİ VAKA

Şili'de son 24 saatte korona virüsten 69 kişi hayatını kaybederken, 5 bin 302 yeni vaka tespit edildi. Şili Sağlık Bakanlığı, son 3 günde günlük vakaların 5 binden fazla olduğunu açıkladı. Ülke genelinde toplam can kaybı sayısı ise 21 bin 77, vaka sayısı ise 855 bin 785'e yükseldi.

Ülkede yaz tatillerinin sona ermesinin ardından, Aralık ve Şubat ayları arasında vakalar artış yaşadı. Şili Sağlık Bakanı Enrique Paris, halka sağlık önemlerin uygulamasının ve korona virüs testi etmesinin çağırısında bulunurken 3. dalga yaşanabileceği uyardı.

(İHA)

Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs, Brezilya, Şili, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Brezilya'da korona virüs vakaları 11 milyonu aştı - Son Dakika


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