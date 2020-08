Brezilya'da korona virüse bağlı can kaybı 100 bini aştı - Son Dakika

Brezilya'da korona virüs salgınında son 24 saate 538 kişinin daha hayatını kaybetmesi ile ülkede toplam can kaybı 100 bin 240'a yükseldi.

Korona virüs salgınından en fazla etkilenen ikinci ülke konumunda bulunan Brezilya'da can kayıpları artmaya devam ediyor. Brezilya'da son 24 saatte 538 kişi daha korona virüs nedeni ile hayatını kaybederken, toplam can kaybı 100 bin 240'a ulaştı. Ülkede son 24 saatte 21 bin 732 kişide Covid-19 tespit edilirken, toplam vaka sayısı ise 2 milyon 984 bin 132'ye yükseldi. Brezilya'da şu ana kadar 2 milyon 68 bin 394 kişi ise virüsü yenerek sağlığına kavuştu.

Brezilya'da ilk korona virüs vakası 26 Şubat tarihinde Sao Paulo kentinde 61 yaşındaki bir kişide tespit edilmiş, 17 Mart tarihinde ise ülkedeki ilk virüs kaynaklı ölüm gerçekleşmişti. Mayıs ayında ise ülke genelinde günde bin vaka sınırı aşılmıştı. Resmi verilere göre ülkede hastalıktan ölüm oranı 100 bin kişide 47,4 olarak tespit edildi.

Öte yandan Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais ve Ro Grande do Norte ise korona virüs salgınında vaka ve can kaybının en fazla olduğu eyaletler olarak öne çıkıyor. - RIO DE JANEIRO