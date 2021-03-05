Brezilya'da koronavirüs ölümleri rekor düzeye çıktı, Cumhurbaşkanı Bolsonaro halka 'Sızlanmayı bırakın' dedi - Son Dakika
BBC

Brezilya'da koronavirüs ölümleri rekor düzeye çıktı, Cumhurbaşkanı Bolsonaro halka 'Sızlanmayı bırakın' dedi

05.03.2021 14:07
Brezilya'da koronavirüs ölümleri rekor düzeye çıktı, Cumhurbaşkanı Bolsonaro halka 'Sızlanmayı bırakın' dedi, System.String[]

Brezilya Cumhurbaşkanı Jair Bolsonaro, ülkede koronavirüs kaynaklı vaka ve ölü sayısının hızla artmasına karşın halka "Covid-19 konusunda sızlanmayı bırakın" dedi.

Brezilya Cumhurbaşkanı Jair Bolsonaro, ülkede koronavirüs kaynaklı vaka ve ölü sayısının hızla artmasına karşın halka "Covid-19 konusunda sızlanmayı bırakın" dedi.

Brezilya'da Çarşamba günü 75 bin 2 koronavirüs vakası rapor edildi, 1910 kişinin de öldüğü açıklandı. Bu, ülkede şimdiye kadar salgında görülen en yüksek ölü sayısı. Ülkede de dün de 1699 kişinin öldüğü duyuruldu.

Pandeminin en kötü döneminin yaşandığı ülkede sağlık sistemi büyük bir krizle karşı karşıya.

Brezilya Sağlık Bakanlığı, ülkede Covid-19 kaynaklı ölümlerin sayısının 260 bini geçtiğini açıkladı. Brezilya, ölü sayısında ABD'nin ardından ikinci sırada.

Vaka ve ölü sayılarındaki artış, Amazon bölgesindeki Manaus kentinde çok hızlı yayılan bir virüs varyantının ortaya çıkmasına bağlanıyor.

Validen Bolsonaro'ya: Bu adam deli

Salgının başlangıcından bu yana koronavirüsü hafife alan açıklamalarıyla bilinen ve geçen yıl kendisi de koronavirüse yakalanan Jair Bolsonaro, yeni tablo karşısında da bu tutumunu sürdürdü.

Jair Bolsonaro dün bir etkinlikte yaptığı konuşmada "Sızlanmayı bırakın. Daha ne kadar ağlayacaksınız? Artık kimse buna dayanamaz. Ölümler için üzgünüz ama artık bir çözüme ihtiyacımız var" dedi.

Bolsonaro'nun bu sözleri, ülkede öfkeye neden oldu. BBC'ye konuşan Sao Paulo Valisi Joao Doria, "Pandeminin sona erdirilmesi için aşı almak isteyen vali ve belediye başkanlarına saldıran" Bolsonaro için "Deli adam" dedi.

Doria, "Her gün insanlar ölürken bu sorunla nasıl yüzleşeceğiz. Brezilya'da sağlık sistemi iflasın eşiğine geldi" diye konuştu.

Valiler tarafından getirilen karantina önlemlerini her fırsatta eleştiren Bolsonaro, bunların ekonomiye vereceği zararın virüsün kendisinin vereceği zarardan daha fazla olacağını savunuyor.

'İki virüsümüz var: Koronavirüs ve Bolsonaro virüsü'

Doria, "Maalesef, Brezilya şu anda iki virüsle birden mücadele etmek zorunda. Birincisi, koronavirüs. İkincisi de Bolsonaro virüsü" dedi.

Brezilya'da bazı eyaletlerde salgının hastaneler üzerindeki yükünün artmasından endişeye kapılan vali ve belediye başkanları kendi önlemlerini devreye sokmaya başladı.

Bar, restoran ve plajlara girişlerin sınırlandığı Rio de Janeiro, yerel yönetimlerin kararıyla bu tür önlemlere başvurulan son kent oldu.

46 milyonluk nüfusuyla ülkenin en kalabalık eyaleti olan Sao Paulo'da geçen hafta "Kırmızı Alarm" ilan edilmiş ve elzem olmayan tüm işletmeler Cumartesi gününden itibaren iki hafta süreyle kapatılmıştı.

Bazı valilikler de federal hükümeti beklemek yerine üreticilerden doğrudan aşı satın alacaklarını açıklamışlardı.

Salgından en fazla etkilenen Latin Amerika ülkesi olan Brezilya'da aşılama programı birçok ülkenin gerisinde kaldı.

Brezilya'da koronavirüs ölümleri rekor düzeye çıktı, Cumhurbaşkanı Bolsonaro halka 'Sızlanmayı bırakın' dedi

Amerika Birleşik Devletleri, Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs, Brezilya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Brezilya'da koronavirüs ölümleri rekor düzeye çıktı, Cumhurbaşkanı Bolsonaro halka 'Sızlanmayı bırakın' dedi - Son Dakika Dünya

BBC

YORUMLAR

Son Dakika

Everton maçında attığı gol VAR kararıyla iptal edilen Diagne, bu sezon 3. kez aynı durumu yaşadı Bitlis'te şehit olan Uzman Çavuş Demirci'nin vasiyeti yürek yaktı: Şehit olursam babamın yanına gömün Sevdiğine son bakış! Şehitlerin uğurlandığı törene 1 yaşındaki oğluyla kalan acılı eşin bakışları damga vurdu 11 şehit verdiğimiz bölgede inceleme başlatıldı! Sahra çadırları kuruldu, bölgeye girişler yasaklandı Bıçaklı saldırıya uğrayan Melisa Döngel, boks dersleri almaya başladı Meteoroloji harita paylaşarak tehlikeye dikkat çekti: Bazı bölgelerdeki yağış düşüşü yüzde 80'i aştı Lamborghini ile drift atan sürücü kaza yaptı! O anlar kamerada Kırmızı kategorideki ilde 25 kişilik grubun eğlencesi polis baskınıyla yarım kaldı
2020'de hangi ürün ne kadar zamlandı? TÜİK tek tek açıkladı 2020'de hangi ürün ne kadar zamlandı? TÜİK tek tek açıkladı         
14:10
Fenerbahçe'de sakatlığını atlatan Luiz Gustavo, takımla çalışmalara başladı Fenerbahçe'de sakatlığını atlatan Luiz Gustavo, takımla çalışmalara başladı         
13:31
Taylan Antalyalı'nın son haftalarda ilk 11'e girememesinde 4 faktör ön plana çıktı Taylan Antalyalı'nın son haftalarda ilk 11'e girememesinde 4 faktör ön plana çıktı         
12:54
2018'deki kur krizini tahmin eden ekonomistten Türkiye için dikkat çeken uyarı 2018'deki kur krizini tahmin eden ekonomistten Türkiye için dikkat çeken uyarı         
12:46
Bitlis'te şehit olan Korgeneral Osman Erbaş'ın yakın zamanda orgeneralliğe terfi edeceği ortaya çıktı Bitlis'te şehit olan Korgeneral Osman Erbaş'ın yakın zamanda orgeneralliğe terfi edeceği ortaya çıktı         
12:02
Eşinin sevgilisini öldüren kadına tahrik ve iyi hal indirimiyle 15 yıl hapis Eşinin sevgilisini öldüren kadına tahrik ve iyi hal indirimiyle 15 yıl hapis         
12:02
"En iyi muhalefet yapan lider" anketinde zirve, İYİ Parti lideri Meral Akşener'in oldu         
11:24
25 yaşındaki öğretmenin cansız bedeni sokak ortasında bulundu 25 yaşındaki öğretmenin cansız bedeni sokak ortasında bulundu         
11:12
Şehit korgeneral Osman Erbaş, oyuncu Anıl Tetik'in komutanı çıktı Şehit korgeneral Osman Erbaş, oyuncu Anıl Tetik'in komutanı çıktı         
11:01
Mesleklerini duyan korkuyor! Kadın gassallar yılda 10 bine yakın cenaze yıkıyor Mesleklerini duyan korkuyor! Kadın gassallar yılda 10 bine yakın cenaze yıkıyor         
10:32
TSK personeline ilişkin kanun resmen yürürlüğe girdi! Uzman erbaşların emeklilik yaşı değişti TSK personeline ilişkin kanun resmen yürürlüğe girdi! Uzman erbaşların emeklilik yaşı değişti         
10:19
Her birinin hikayesi yarım kaldı! Bitlis'te şehit olan askerlerimiz için 8. Kolordu Komutanlığı'nda tören düzenlendi Her birinin hikayesi yarım kaldı! Bitlis'te şehit olan askerlerimiz için 8. Kolordu Komutanlığı'nda tören düzenlendi         
10:12
"Polis defalarca başıma vurdu" dedi, nezarethanedeki akılalmaz görüntüleri ortaya çıktı         
09:40
Helikopter kazasında şehit düşen askerle ilgili yürek yakan detay: 3 ay önce baba olmuş Helikopter kazasında şehit düşen askerle ilgili yürek yakan detay: 3 ay önce baba olmuş         
09:17
HDP'li Sezai Temelli'nin sözlerine sosyal medyadan tepki yağdı: Askeri hareketlilik iktidar politikası, kaza diyemezler HDP'li Sezai Temelli'nin sözlerine sosyal medyadan tepki yağdı: Askeri hareketlilik iktidar politikası, kaza diyemezler         
08:53
İşin sırrını kimseyle paylaşmıyor! 150 yıllık ata mesleğinden hala ekmek yiyor İşin sırrını kimseyle paylaşmıyor! 150 yıllık ata mesleğinden hala ekmek yiyor         
08:46
MHP'li Ahmet Erbaş, 11 şehidimiz için başsağlığı mesajı paylaştı! Acı gerçeği sonradan öğrendi MHP'li Ahmet Erbaş, 11 şehidimiz için başsağlığı mesajı paylaştı! Acı gerçeği sonradan öğrendi         
23:52
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2021 14:16:53. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Brezilya'da koronavirüs ölümleri rekor düzeye çıktı, Cumhurbaşkanı Bolsonaro halka 'Sızlanmayı bırakın' dedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei