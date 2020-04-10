Brezilya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı bini geçti - Son Dakika

BUENOS Güney Amerika ülkesi Brezilya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 116 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüsten ölenlerin sayısı 1057'ye ulaştı.

Brezilya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüsün görüldüğü kişi sayısı 1781 artarak 19 bin 638'e yükseldi.

Ülkede virüs kaynaklı ölenlerin sayısı ise son 24 saatte 116 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle 1057'ye çıktı.

Nüfusu 210 milyona yaklaşan Brezilya, Latin Amerika'da Kovid-19 salgınından en çok etkilenen ülke durumunda bulunuyor.

Bölgede ilk Kovid-19 vakası ve virüs kaynaklı ölüm Brezilya'da gerçekleşmişti.