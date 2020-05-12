Brezilya'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 11 bin 653'e yükseldi - Son Dakika

Güney Amerika ülkesi Brezilya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle son 24 saatte 530 kişi hayatını kaybetti.



Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ülkede Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 11 bin 653'e yükseldi.

Brezilya'da Kovid-19'un görüldüğü kişi sayısı da 6 bin 895 artışla 169 bin 594'e çıktı.

Nüfusu 210 milyona yaklaşan Brezilya, Latin Amerika'da Kovid-19 salgınından en çok etkilenen ülke konumunda bulunuyor.

Bölgede ilk Kovid-19 vakası ve virüs kaynaklı ölüm de Brezilya'da gerçekleşmişti.