Brezilya'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 1124 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Brezilya'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 1124 kişi hayatını kaybetti

Güney Amerika ülkelerinden Brezilya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 1124 kişi yaşamını yitirdi.

Brezilya'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 1124 kişi hayatını kaybetti, System.String[]

Güney Amerika ülkelerinden Brezilya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 1124 kişi yaşamını yitirdi.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede Kovid-19 kaynaklı can kaybı son 24 saatte 1124 artarak 27 bin 878'e yükseldi. Ülkedeki vaka sayısı 26 bin 928 artışla 465 bin 166'ya ulaştı.

Kovid-19 vakalarına ilişkin güncel verilerin derlendiği Worldometer internet sitesine göre, Latin Amerika'da en fazla vaka ve ölümün görüldüğü Brezilya, dünyada da "ABD'nin ardından en fazla vaka tespit edilen ikinci ülke" konumunda bulunuyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Brezilya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.05.2020 09:21 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Brezilya'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 1124 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

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