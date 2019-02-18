Son Dakika Haberleri: Brezilya'da Maçta Stadı Su Bastı

Brezilya'da Maçta Stadı Su Bastı

1 saat önce

Brezilya'da şiddetli yağmur nedeniyle maç sırasında bir stadı su bastı.

Brezilya'da Maçta Stadı Su Bastı, System.String[]
Brezilya'da şiddetli yağmur nedeniyle maç sırasında bir stadı su bastı.

Brezilya'nın Vitria da Conquista şehrinde etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle maç sırasında bir stat sular altında kaldı. Seyirciler panikle koltukların üzerine çıkarken, itfaiyenin yardımıyla stat tahliye edildi. - RIO DE JANERIO

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 07:01 Kaynak: İHA

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