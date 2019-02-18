Brezilya'da Maçta Stadı Su Bastı

- Brezilya'da maçta stadı su bastıRIO DE JANERIO - Brezilya'da şiddetli yağmur nedeniyle maç sırasında bir stadı su bastı.

- Brezilya'da maçta stadı su bastı



RIO DE JANERIO - Brezilya'da şiddetli yağmur nedeniyle maç sırasında bir stadı su bastı.

Brezilya'nın Vitria da Conquista şehrinde etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle maç sırasında bir stat sular altında kaldı. Seyirciler panikle koltukların üzerine çıkarken, itfaiyenin yardımıyla stat tahliye edildi.

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