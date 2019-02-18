Brezilya'da Maçta Stadı Su Bastı
5 dakika önce
- Brezilya'da maçta stadı su bastıRIO DE JANERIO - Brezilya'da şiddetli yağmur nedeniyle maç sırasında bir stadı su bastı.
- Brezilya'da maçta stadı su bastı
RIO DE JANERIO - Brezilya'da şiddetli yağmur nedeniyle maç sırasında bir stadı su bastı.
Brezilya'nın Vitria da Conquista şehrinde etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle maç sırasında bir stat sular altında kaldı. Seyirciler panikle koltukların üzerine çıkarken, itfaiyenin yardımıyla stat tahliye edildi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 08:21 Kaynak: İHA
Apple Ses Uygulamaları Tasarımı Yapan Pullstring'i Satın Alacak
Zenit, Fenerbahçe Maçı Biletlerini Satışa Çıkardı
Yerli Bomba İmha Robotu "Ertuğrul" İstanbul'da Görev Başında
Inter CEO'su, Mauro Icardi "Takımda Kalmak İstiyor" Deyince Wanda Nara Gözyaşlarına Boğuldu