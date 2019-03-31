Son Dakika Haberleri: Brezilya'da Maden Atık Barajı Çöktü

Brezilya'da Maden Atık Barajı Çöktü

44 dakika önce

RIO DE Brezilya'nın kuzeybatısında Metalmig şirketine ait bir maden atık barajı çöktü.

Brezilya'da Maden Atık Barajı Çöktü, System.String[]
RIO DE Brezilya'nın kuzeybatısında Metalmig şirketine ait bir maden atık barajı çöktü.

Rondonia eyaleti yetkilileri, Oriente Novo kentinde etkili olan sağanak nedeniyle zarar gören barajın çöktüğünü bildirdi.

Olayda ilk belirlemelere göre, ölen ya da kaybolan olmadığını belirten yetkililer, barajın çökmesinin herhangi bir kirliliğe neden olmadığını söyledi.

Brezilya'da madencilik şirketi Vale, 25 Ocak'ta Minas Gerais eyaletinde 212 kişinin ölümüne neden olan atık barajının çökmesinin ardından, üç gün önce yaptığı açıklamada şirkete ait barajlardan üçünün daha çökebileceği uyarısında bulunmuştu.

13 milyon metreküp atığın dökülmesine neden olan facianın ardından Brezilya hükümeti, ülkedeki tüm barajların denetlenmesini istemişti.

Olay nedeniyle Brumadinho kentinde yaklaşık 3 bin kişi tahliye edilmişti.

Madencilik şirketi Vale, faciada hayatını kaybedenlerin ailelerine 100 bin real (26 bin 400 dolar) verileceğini açıklamıştı.

Başsavcılıktan geçen ay yapılan açıklamada, ülkenin güneydoğusunda Brumadinho kentindeki maden atık barajını işleten Vale şirketinin 4'ü müdür olmak üzere 8 çalışanının, barajın çökmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındığı bildirilmişti.

Brezilya'da Minas Gerais'e bağlı Mariana'da 2015'te Vale ve Avustralyalı BHP Billiton şirketlerinin işlettiği maden atık barajının çökmesi sonucu 19 kişi hayatını kaybetmiş, yüzlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kalmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 10:35 Kaynak: AA

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