Son Dakika Haberleri: Brezilya'da maden atık barajı çöktü: 200 kişiden haber alınamıyor

Brezilya'da maden atık barajı çöktü: 200 kişiden haber alınamıyor

9 dakika önce

Brezilya'nın güneybatısında bir maden atık barajının çöktüğü bildirildi.

Brezilya'da maden atık barajı çöktü: 200 kişiden haber alınamıyor, System.String[]
Brezilya'nın güneybatısında bir maden atık barajının çöktüğü bildirildi. İtfaiye ekipleri, bölgede 200 kişiden haber alınamadığını bildirdi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 12:18 

İtfaiye, Brezilya, Ekonomi
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