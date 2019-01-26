Brezilya'da maden atık barajı çöktü: 200 kişiden haber alınamıyor
9 dakika önce
Brezilya'nın güneybatısında bir maden atık barajının çöktüğü bildirildi.
Brezilya'nın güneybatısında bir maden atık barajının çöktüğü bildirildi. İtfaiye ekipleri, bölgede 200 kişiden haber alınamadığını bildirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 12:18
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