Brezilya'da Maden Atık Barajı Çöktü: 9 Ölü ve Yüzlerce Kayıp Var

Brezilya'nın güney batısında bir maden atık barajının çökmesi sonucu en az 9 kişi öldü yetkililer 200'ü aşkın kişinin de kayıp olduğunu açıkladı.

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Brezilya'nın güney batısında bir maden atık barajının çökmesi sonucu en az 9 kişi öldü yetkililer 200'ü aşkın kişinin de kayıp olduğunu açıkladı.

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