Brezilya'da mafya babası serbest bırakıldıktan sonra ortadan kayboldu - Son Dakika

Brezilya'da ünlü mafya babası André Oliveira Macedo, tartışmalı olarak serbest bırakılmasından kısa bir süre sonra ortadan kayboldu.

Brezilya'da mafya babası André Oliveira Macedo 2019 yılından bu yana duruşma gününe kadar göz altında tutulduğu Sao Paulo'da bulunan yüksek güvenlikli hapishaneden Cumartesi günü yasal sürenin dolması sonucu serbest bırakıldı. Macedo'nun serbest bırakılmasının ardından mahkeme Macedo'nun ev hapsine alınmasını emretmişti. Birkaç saat sonra ise Yüksek Mahkeme Başkanı Luiz Fux alınan kararı askıya alarak, Macedo'nun yeniden tutuklanmasını ve derhal hapse girmesini emretti. Macedo ise yeni kararın alındığı sırada ortadan kayboldu.

Brezilya Yüksek Mahkemesi'ndeki 11 yargıçtan biri olan Yargıç Marco Aurélio Mello tarafından verilen serbestlik kararı tartışmalara neden oldu. Macedo'nun tartışmalı serbest bırakılma kararının ardından Sao Paulo Valisi Joao Doria olayı, kabul edilemez olarak nitelendirdi.

André Oliveira Macedo, Brezilya ve Paraguay'daki hapishanelerinde güç sahibi olan ve Avrupa'ya tonlarca kokain kaçıran Sao Paulo merkezli "First Command of the Capital" suç örgütünün kıdemli bir üyesi olarak biliniyor. - SAO PAULO