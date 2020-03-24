Brezilya'da mafya salgına karşı sokağa çıkma yasağı ilan etti, hükümeti önlem almamakla eleştirdi

Brezilya'nın Rio de Janeiro kentindeki yasa dışı çeteler, koronavirüs salgını ile mücadeleyi lehlerine çevirerek halkı tehdit etti.



Hükümetin sokağa çıkma yasağı ilan etmemesine rağmen silahlı grupların gecekondu mahallelerinde yaşayanlara 'akşam 08.00'den sonra evlerinden çıkmamaları' yönünde talimat veren mesajlar attığı ortaya çıktı.