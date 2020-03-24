Son Dakika › Dünya › Brezilya'da mafya salgına karşı sokağa çıkma yasağı ilan etti, hükümeti önlem almamakla eleştirdi - Son Dakika Dünya
Brezilya'da mafya salgına karşı sokağa çıkma yasağı ilan etti, hükümeti önlem almamakla eleştirdi
6 saat önce
Brezilya'nın Rio de Janeiro eyaletindeki yasa dışı çeteler hükümeti önlem almamakla eleştirerek sokağa çıkma yasağı ilan etti. Silahlı grupların gecekondu mahallelerinde yaşayanlara 'akşam 08.00'den sonra sokağa çıkılmaması' yönünde mesajlar gönderdiği ortaya çıktı
Brezilya'nın Rio de Janeiro kentindeki yasa dışı çeteler, koronavirüs salgını ile mücadeleyi lehlerine çevirerek halkı tehdit etti.
Hükümetin sokağa çıkma yasağı ilan etmemesine rağmen silahlı grupların gecekondu mahallelerinde yaşayanlara 'akşam 08.00'den sonra evlerinden çıkmamaları' yönünde talimat veren mesajlar attığı ortaya çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 06:32
Son Dakika Yaşlı vatandaşa saygısızlık yaparak tepki toplayan şahsın, "Evde kal" çağrısına rağmen sokakta gezdiği ortaya çıktı 65 yaş üstü 3 kişi, polise yakalanmamak için otomobilin arkasına saklandı Sokağa çıkma yasağını dikkate almayan yaşlı adam, baş aşağı asıldığı ağaçta komando marşı söyledi Adana'da sokağa çıkan yaşlıları anonsla uyaran polis ekipleri, tek tek hepsini evine bıraktı