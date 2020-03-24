Brezilya'da mafya salgına karşı sokağa çıkma yasağı ilan etti, hükümeti önlem almamakla eleştirdi - Son Dakika
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Brezilya'da mafya salgına karşı sokağa çıkma yasağı ilan etti, hükümeti önlem almamakla eleştirdi

6 saat önce

Brezilya'nın Rio de Janeiro eyaletindeki yasa dışı çeteler hükümeti önlem almamakla eleştirerek sokağa çıkma yasağı ilan etti. Silahlı grupların gecekondu mahallelerinde yaşayanlara 'akşam 08.00'den sonra sokağa çıkılmaması' yönünde mesajlar gönderdiği ortaya çıktı

Brezilya'da mafya salgına karşı sokağa çıkma yasağı ilan etti, hükümeti önlem almamakla eleştirdi, System.String[]

Brezilya'nın Rio de Janeiro kentindeki yasa dışı çeteler, koronavirüs salgını ile mücadeleyi lehlerine çevirerek halkı tehdit etti.


Hükümetin sokağa çıkma yasağı ilan etmemesine rağmen silahlı grupların gecekondu mahallelerinde yaşayanlara 'akşam 08.00'den sonra evlerinden çıkmamaları' yönünde talimat veren mesajlar attığı ortaya çıktı.

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Brezilya, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 06:32 

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