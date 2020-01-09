Brezilya'da mahkeme Netflix'ten İsa'yı eşsincel olarak gösteren filmi kaldırmasını istedi - Son Dakika
BBC
Son Dakika Dünya Brezilya'da mahkeme Netflix'ten İsa'yı eşsincel olarak gösteren filmi kaldırmasını istedi - Son Dakika Dünya

Brezilya'da mahkeme Netflix'ten İsa'yı eşsincel olarak gösteren filmi kaldırmasını istedi

31 dakika önce

Brezilya'da bir hakim, İsa peygamberin eşcinsel olarak tasvir edildiği filmin, dijital film ve dizi platformu Netflix'ten kaldırılmasına hükmetti.

Brezilya'da mahkeme Netflix'ten İsa'yı eşsincel olarak gösteren filmi kaldırmasını istedi, System.String[]

Brezilya'da bir hakim, İsa peygamberin eşcinsel olarak tasvir edildiği filmin, dijital film ve dizi platformu Netflix'ten kaldırılmasına hükmetti.

"İsa'nın İlk Baştan Çıkarılışı" (The First Temptation of Christ) adlı film, ülkedeki muhafazakar Hristiyanları kızdırmıştı.

Hakim Benedicto Abicai kararında "İfade özgürlüğü mutlak değildir" dedi ve üst mahkeme nihai karar alana kadar Netflix'ten filmi kaldırmasını talep etti.

Abicai kararın bir üst mahkeme tarafından değerlendirilene kadar ülkedeki öfkeyi dindireceğini belirtti.

Ülkede 2 milyon kişi filmin kaldırılması için imza vermiş ve filmin Brezilyalı yapımcı şirketine geçen ay molotof kokteylli saldırı yapılmıştı.

Noel döneminde yayınlanan parodi film, Brezilyalı YouTube komedi grubu Porta dos Fundos (Arka Kapı) tarafından çekildi.

Filmde İsa, sevgilisi olduğu düşünülen bir erkeği, ailesiyle tanıştırmak üzere evine götürüyor.





Bu senaryoya kızan bazı muhafazakar Hristiyanlar, Noel öncesi yapımcı şirketin Rio de Janeiro'daki ofisine molotof kokteyllerle saldırdı.

Saldırganlardan birinin Rusya'ya kaçtığı ve Interpol tarafından arandığı bildirildi.

Mahkeme kararıyla ilgili olarak Netflix ya da Porta dos Fundos'tan henüz bir açıklama gelmedi.

Brezilya'nın aşırı sağcı Devlet Başkanı Jair Bolsonaro daha önce yaptığı açıklamarda ülkesinin bir "eşcinsel turizmi cenneti olmasına izin vermeyeceğini" söylemiş, ayrıca "Eşcinsel bir oğlum olsaydı onu sevemezdim" demişti.

Bolsonaro'nun oğlu Eduardo Bolsonaro, tepki çeken filmle ilgili olarak Twitter hesabından "Çöp. Brezilya toplumunu yansıtmıyor" yorumunu yaptı.

Brezilya, Dünya, Son Dakika

BBC
Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 06:55 
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