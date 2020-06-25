Brezilya'da Mayıs ayında 4 milyon 200 bin kişi Covid-19 semptomu gösterdi - Son Dakika

Brezilya'da Mayıs ayında 4 milyon 200 bin kişi Covid-19 semptomu gösterdi

Brezilya Coğrafya ve İstatistik Enstitüsü'nün (IBGE) yaptığı araştırmada ülke genelinde Mayıs ayında 4 milyon 200 bin kişinin yeni tip korona virüs (Covid-19) semptomu gösterdiği belirlendi.

Brezilya Coğrafya ve İstatistik Enstitüsü'nün (IBGE) yaptığı araştırmada ülke genelinde Mayıs ayında 4 milyon 200 bin kişinin yeni tip korona virüs (Covid-19) semptomu gösterdiği belirlendi.

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Latin Amerika'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınının merkez üssü Brezilya'da sadece Mayıs ayında 4 milyondan fazla kişinin virüs ile ilişkili olabilecek semptomlar gösterdiği ortaya kondu. Brezilya Coğrafya ve İstatistik Enstitüsü (IBGE) tarafından yapılan ankette kişilere koku veya tat kaybı yaşayıp yaşamadıkları, öksürük veya ateşleri olup olmadığı, nefes almada zorluk yaşayıp yaşamadıkları, öksürük veya göğüs ağrısı çekip çekmedikleri soruldu. Yapılan anket sonucuna göre 4 milyon 200 bin Brezilyalıda Covid-19 ile ilgili olabilecek semptomlara rastlandığı ifade edildi.

IBGE verilerine göre ankete katılan, Brezilyalıların yüzde 70'inde semptomlardan en az birisi görüldü. Aynı şekilde kadınların da yüzde 57.4'ünde benzer durum meydana geldi.

EN ÇOK SEMPTOM GÖRÜLEN YAŞ ARALIĞI 30-59

Belirtilen semptomların en yüksek yüzdeyle görüldüğü yaş aralığı ise 30 ile 59 yaş arası oldu. Bu yaş aralığından insanların yüzde 55.2'sinde semptomlardan en az birisine rastlandığı belirtildi. IBGE, semptom gösteren kişiler arasında 1 milyon 300 milyon kişinin bir sağlık kuruluşuna başvurduğunu ifade etti. Ayrıca herhangi bir semptom ile hastanelere başvuranların yüzde 13.5'inin yani 61 bin kişinin hastaneye yattığı belirlendi. Toplamda yüzde 36.1'lik kesimin entübe edildiği aktarıldı. Ankete Brezilya'da yaşayan 200 binden fazla ailenin katıldığı ifade edildi.

Brezilya'da alınan Covid-19 tedbirleri kapsamında 19 milyon kişinin Mayıs ayında çalışamadığı ortaya kondu. Ülkede 9 milyon 700 bin kişinin Mayıs ayında maaş alamadığı ifade edildi. Hükümet Mayıs ayında ailelerin yüzde 38.7'sine 847 Brezilya Reali (yaklaşık 160 dolar) yardım yaptı.

Öte yandan, ABD'den sonra korona virüsten en fazla etkilenen ülke olan Brezilya'da 53 bin 830 kişi Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Ülkede 1 milyon 188 bin 631 kişi ise enfekte oldu.

(Serkan Bayar/İHA)

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Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 09:37 Kaynak: İHA

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