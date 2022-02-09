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Brezilya'da Nazi partisi olması gerektiğini söyleyen podcast yayıncısı kovuldu - Son Dakika

Brezilya'da Nazi partisi olması gerektiğini söyleyen podcast yayıncısı kovuldu

09.02.2022 20:03
Brezilya'da Nazi partisi olması gerektiğini söyleyen podcast yayıncısı kovuldu

Brezilya'da popüler podcast yayıncısı Bruno Aiub'un, yayında "ülkede bir Nazi partisi olması gerektiği"ni söylediği için yapımcısı tarafından işine son verildi.

Brezilya'da popüler podcast yayıncısı Bruno Aiub'un, yayında "ülkede bir Nazi partisi olması gerektiği"ni söylediği için yapımcısı tarafından işine son verildi.

BBC'nin haberine göre ülkenin en çok dinlenilen podcast yayıncılarından Aiub, Brezilya parlamentosunun 2 üyesini konuk alarak ifade özgürlüğü üzerine yaptığı Flow adlı yayında, aşırı solcuların aşırı sağdan çok daha fazla alanı olduğunu belirterek, "Bence bir Nazi'nin Nazi partisi olmalı ve bu kanun tarafından tanınmalı." ifadesini kullandı.

Yahudi karşıtı olmak isteyen birinin de buna hakkı bulunduğunu savunan Aiub'a konuklarından Tabata Amaral, ifade özgürlüğünün insanların hayatını tehlikeye soktuğu noktada bittiği cevabını verdi.

Aiub'un diğer konuğu Kim Kataguiri ise Almanya'nın Nazi partisini yasa dışı ilan ederek hata yaptığını savundu.

Brezilya Başsavcılığı, Aiub'un ve Katiguiri'nin ifadeleriyle ilgili "Nazi savunuculuğu şüphesiyle" soruşturma açılacağını duyurdu.

Flow'un yapımcısı Estudios Flow'dan yapılan açıklamada, söz konusu yayının tüm platformlardan kaldırıldığı ve Aiub'un kovulduğu belirtilerek, Yahudi toplumundan özür dilendi.

Diğer yandan, Bruno Aiub, daha sonra Instagram hesabından paylaştığı videoda, ifadeleri için özür diledi ve yayın sırasında sarhoş olduğunu ileri sürdü.

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Brezilya, Yahudi, Nazi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Brezilya'da Nazi partisi olması gerektiğini söyleyen podcast yayıncısı kovuldu - Son Dakika


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