İzlenme rekoru kıran video! Timsahlar telaş içerisinde kaçacak yer aradı - Son Dakika
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İzlenme rekoru kıran video! Timsahlar telaş içerisinde kaçacak yer aradı

25.12.2022 16:44

Brezilya'da nehirde aniden ortaya çıkan jaguar, timsahların kaçmasına sebep oldu. Timsahlar arasında birini kapan jaguar, hayvanı saniyeler içerisinde alt etmeyi başardı.

Brezilya'da kaydedilen görüntü sosyal medyada adeta izlenme rekorları kırdı. Nehirde aniden ortaya çıkan dev jaguar, timsahların telaş içerisinde etrafa kaçmasına neden oldu.

75 DİŞLİ KAYMAN TİMSAHINI AVLADI

Olağanüstü görüntüde büyük bir erkek jaguarın 2,5 metre uzunluğundaki 74 dişli kayman timsahını avladığı görülüyor. Diğer timsahlar ise kaçarak kendilerini kurtarmayı başardı.

DÜNYADA EN GÜÇLÜ ÇENEYE SAHİP HAYVANLARDAN BİRİ

Nefes kesen görüntülerin ardından jaguarlar hakkındaki ilginç bilgiler de merak konusu oldu. Buna göre jaguarlar dünyada en güçlü çeneye sahip olan memeli hayvanlar olarak biliniyorlar. Jaguarlar, 2000 Psi (140 kg/cm²) basınç uygulayabiliyorlar.

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SON DAKİKA: İzlenme rekoru kıran video! Timsahlar telaş içerisinde kaçacak yer aradı - Son Dakika
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