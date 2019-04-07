Brezilya'da Nehrin Üzerindeki Köprü Çöktü
1 saat önce
Brezilya'nın Para eyaletinde Moju Nehri üzerindeki köprü bir feribotun ayağına çarpması sonucu yıkıldı.
Brezilya
'nın Para eyaletinde Moju Nehri üzerindeki köprü bir feribotun ayağına çarpması sonucu yıkıldı.
Brezilya'nın Para eyaletinde Moju Nehri üzerindeki köprüye feribot çarptı. Bölge Valisi Helder Barbalho Twitter
'dan yaptığı açıklamada, köprünün bir feribotun ayağına çarpması nedeniyle yıkıldığını söyledi. Brezilya resmi haber ajansına göre, çarpışma sırasında iki araç köprünün üzerinden geçiyordu. Araçların içinde bulunan kişilere henüz ulaşılamadığı kaydedildi. Kayıpların sayısı ise henüz belirsiz.
Öte yandan, feribottaki mürettebatın kurtarıldığı öğrenildi.
Goiania kentinde bulunan tarımsal ticaret danışmanı Kory Melby, köprünün ülkeyi kuzey limanlarına bağlayan ana yol üzerinde olduğunu söyledi. Köprünün yeniden inşasının yıllar alacağını söyleyen Melby, bu durumun ülkenin tahıl ihtiyacının karşılanmasını ciddi şekilde etkileyeceğini ifade etti. - RIO DE JANERIO
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Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 12:41 Kaynak: İHA
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