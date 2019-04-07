Son Dakika Haberleri: Brezilya'da Nehrin Üzerindeki Köprü Çöktü

Brezilya'da Nehrin Üzerindeki Köprü Çöktü

56 dakika önce

Brezilya'nın Para eyaletinde Moju Nehri üzerindeki köprü bir feribotun ayağına çarpması sonucu yıkıldı.

Brezilya'nın Para eyaletinde Moju Nehri üzerindeki köprü bir feribotun ayağına çarpması sonucu yıkıldı. Brezilya'nın Para eyaletinde Moju Nehri üzerindeki köprüye feribot çarptı. Bölge Valisi Helder Barbalho Twitter'dan yaptığı açıklamada, köprünün bir feribotun ayağına çarpması nedeniyle yıkıldığını söyledi. Brezilya resmi haber ajansına göre, çarpışma sırasında iki araç köprünün üzerinden geçiyordu. Araçların içinde bulunan kişilere henüz ulaşılamadığı kaydedildi. Kayıpların sayısı ise henüz belirsiz. Öte yandan, feribottaki mürettebatın kurtarıldığı öğrenildi. Goiania kentinde bulunan tarımsal ticaret danışmanı Kory Melby, köprünün ülkeyi kuzey limanlarına bağlayan ana yol üzerinde olduğunu söyledi. Köprünün yeniden inşasının yıllar alacağını söyleyen Melby, bu durumun ülkenin tahıl ihtiyacının karşılanmasını ciddi şekilde etkileyeceğini ifade etti.

(Serkan Bayar/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 01:01 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Adalet Bakanı Gül'den Seçim Açıklaması: İtirazları YSK Karara Bağlayacak Fazıl Say'dan Binali Yıldırım'ın Afişlerine Tepki: İstanbul Halkına Haksızlık Değil mi? Swinger Çetesinden Akılalmaz Yöntem! Ağına Düşürdüklerini HD Kamerayla Kaydetmişler Seçmen Taşındığı İddiasıyla İtiraz Etti, Muhtarlık Seçimini İptal Ettirdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.4.2019 13:57:08. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Brezilya'da Nehrin Üzerindeki Köprü Çöktü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]