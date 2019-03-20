Son Dakika Haberleri: Brezilya'da Nükleer Yakıt Taşıyan Kamyonlara Silahlı Saldırı

Brezilya'da Nükleer Yakıt Taşıyan Kamyonlara Silahlı Saldırı

6 dakika önce

Brezilya'da silahlı kişilerin, nükleer yakıt taşıyan kamyonlara ateş açtığı bildirildi.

Brezilya'da Nükleer Yakıt Taşıyan Kamyonlara Silahlı Saldırı, System.String[]
Brezilya'da silahlı kişilerin, nükleer yakıt taşıyan kamyonlara ateş açtığı bildirildi.

BBC'nin haberine göre, uranyum yakıtı taşıyan kamyonlar, Angra dos Reis kentinde uyuşturucu kaçakçılarının kontrolündeki bir bölgeden geçtiği sırada saldırıya uğradı.

Polis, yakıtın, nükleer Angra 2 santraline taşındığını ve kamyonlara eşlik eden polisin ateşe karşılık verdiğini açıkladı.

Olayda yaralanan veya gözaltına alınan olmazken, konvoyun saldırıdan 20 dakika sonra santrale vardığı ifade edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 12:19 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Eşini Başından Vuran Cani Kocadan, Kan Donduran Sözler: Karımı Öldürdüm, Gidin Evden Alın Cami Saldırısının Ardından Yeni Zelandalılar İslam Dini Hakkında Bilgi Almak İçin Camilere Akın Etti Son Dakika! Marketlerin Kendi Ürünlerini Satmalarına Sınırlama Geliyor 7 Kilo Ağırlığında Bebek Dünyaya Getiren Anneden Olay Yorum: Kamyon Çarpmış Gibi Hissettim
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.3.2019 12:25:40. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Brezilya'da Nükleer Yakıt Taşıyan Kamyonlara Silahlı Saldırı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]