Brezilya'da Okul Katliamının Görüntüleri Ortaya Çıktı
56 dakika önce
Brezilya'nın Sao Paulo kentinde bir okulda 10 kişinin öldüğü silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı.
Brezilya
'nın Sao Paulo
kentinde bir okulda 10 kişinin öldüğü silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı.
Brezilya'nın Sao Paulo kentinde Raul
Brasil Devlet Okuluna silahlı saldırı gerçekleştirilmiş, saldırganlar dahil 10 kişi hayatını kaybetmişti. Brezilya polisi, saldırıyı iki eski öğrencinin yaptığını açıklamış, iki öğrencinin de saldırıdan sonra intihar ettiğini duyurmuştu. Saldırı anının görüntülerinin ortaya çıkmasıyla olayın dehşeti bir kez daha görülmüş oldu. Polis
, saldırganların tabanca, ok, yay ve patlayıcıyla 5'i öğrenci 8 kişiyi öldürdüğünü duyurmuştu. - SAO PAULO
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Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 02:16 Kaynak: İHA
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