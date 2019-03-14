Son Dakika Haberleri: Brezilya'da Okul Katliamının Görüntüleri Ortaya Çıktı

Brezilya'da Okul Katliamının Görüntüleri Ortaya Çıktı

56 dakika önce

Brezilya'nın Sao Paulo kentinde bir okulda 10 kişinin öldüğü silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı.

Brezilya'da Okul Katliamının Görüntüleri Ortaya Çıktı, System.String[]
Brezilya'nın Sao Paulo kentinde bir okulda 10 kişinin öldüğü silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı.

Brezilya'nın Sao Paulo kentinde Raul Brasil Devlet Okuluna silahlı saldırı gerçekleştirilmiş, saldırganlar dahil 10 kişi hayatını kaybetmişti. Brezilya polisi, saldırıyı iki eski öğrencinin yaptığını açıklamış, iki öğrencinin de saldırıdan sonra intihar ettiğini duyurmuştu. Saldırı anının görüntülerinin ortaya çıkmasıyla olayın dehşeti bir kez daha görülmüş oldu.

Polis, saldırganların tabanca, ok, yay ve patlayıcıyla 5'i öğrenci 8 kişiyi öldürdüğünü duyurmuştu. - SAO PAULO

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 02:16 Kaynak: İHA

Sao Paulo, Brezilya, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kocasına Ateş Edip Yoldan Geçen Genci Öldüren Kadına 24 Yıl 9 Ay Hapis Cezası Verildi Demet Akbağ'ın Eşi Zafer Çika'nın Ölümünde Yeni İddia: Aracın Lastiği Patlamış

Çocukların Denetimden Kaçırıldığı Anaokuluna Veli Baskını Hrant Dink'in Öldürülmesi Davasında Tutuklu 2 Sanık Tahliye Edildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.3.2019 15:12:32. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Brezilya'da Okul Katliamının Görüntüleri Ortaya Çıktı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]