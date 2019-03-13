Son Dakika Haberleri: Brezilya'da Okula Saldırı, Ölü ve Yaralılar Var

Brezilya'da Okula Saldırı, Ölü ve Yaralılar Var

9 dakika önce

Brezilya'nın Sao Paulo kentinde bir okula silahlı saldırı gerçekleştirildiği ve ölen öğrenciler olduğu öğrenildi.

Brezilya'da Okula Saldırı, Ölü ve Yaralılar Var, System.String[]
Brezilya'nın Sao Paulo kentinde bir okula silahlı saldırı gerçekleştirildiği ve ölen öğrenciler olduğu öğrenildi.

Brezilya'nın Sao Paulo kentinde Raul Brasil devlet okuluna silahlı saldırı gerçekleştirildiği öğrenildi. Yerel yetkililer olayda ölen öğrenciler olduğunu, ölü sayısının henüz belirlenemediğini aktardı.

Brezilya basınında yer alan haberlerde ise saldırıda 5 çocuğun ve 1 yetişkinin yaşamını yitirdiği, saldırının 2 kişi tarafından gerçekleştirildiği bilgisi paylaşıldı. - SAO PAULO

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 05:17 Kaynak: İHA

Sao Paulo, Brezilya, 3. Sayfa
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